Кредиторы управляющей новосибирским аквапарком компании решили ее банкротить

Кредиторы новосибирского ООО «ВДТ Строй», учрежденного Петром Овчинниковым, приняли решение обратиться в арбитражный суд с требованием ввести в компании конкурсное производство.

Итоги прошедшего 10 сентября собрания кредиторов «ВДТ Строя» опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Ввести в компании конкурсное производство рекомендовал арбитражный управляющий Сергей Тилькунов, кредиторы поддержали это решение.

Напомним, признать ООО «ВДТ Строй» банкротом в марте 2019 года потребовала ПСК «Развитие». Сумма исковых требований составила 1,7 млн рублей. В конце августа того же года в компании было введено наблюдение. Одним из главных кредиторов компании (58,25% голосов от всего реестра) является ПАО «Межтопэнергобанк». Сумма долга застройщика банку превышает 2 млрд рублей. ООО «ВДТ Строй» является управляющей компанией новосибирского аквапарка «Аквамир», строила который еще одна компания Петра Овчинникова — ООО «Кварсис-строитель».

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