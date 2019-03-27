Строительная компания намерена обанкротить аквапарк в Новосибирске

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление в отношении ООО «ВДТ Строй». Данная организация является управляющей компанией аквапарка «Аквамир».

Согласно карточке дела, размещенной на официальном сайте Арбитражного суда Новосибирской области, 22 марта 2019 года в суд поступил иск в отношении ООО «ВДТ Строй», являющейся управляющей компанией аквапарка «Аквамир».

Заявителем выступила проектно-строительная корпорация «Развитие», которая занималась строительными работами на аквапарке. Сумма исковых требований составила 1,7 млн рублей.

На сегодняшний день, исковое заявление еще не принято к рассмотрению, соответственно, дата первого заседание также не известна.

Стоит отметить, что в марте текущего года с ООО «ВДТ Строй» судилась тюменская финансово-промышленная организация «Доверие». Она требовала с организации без малого 400 млн рублей. На днях суд принял решение наложить арест на денежные средства и имущество «ВДТ Строй» в пределах цены иска.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что новосибирский Приход во имя архистратига Михаила Русской православной церкви подал иск в отношении мэрии города в арбитражный суд. Суть претензии – в признании права собственности.

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