Итоги налоговой декларации: Томск прирос новыми миллионерами

В Томске подведены итоги декларационной кампании. Оказалось, что миллионеров в городе за прошлый год прибавилось. Доход от одного до десяти миллионов рублей налоговой региона задекларировали на пятьсот томичей больше, чем в 2019 году.

В общей сложности налоговикам поступило более 88 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц. При этом почти 90 % документаций предоставлено с целью получения налоговых вычетов. В общей сложности в госказну от сибиряков в этом году поступит более 178 миллионов рублей.

«Согласно предварительным данным, доход от 1 до 10 миллионов рублей в Томской области задекларировали 8,9 тысячи налогоплательщиков — на 500 больше, чем в прошлом году. Доход от 10 до 100 миллионов рублей заявили 150 человек (на четыре меньше, чем в 2019 году); от 100 до 500 миллионов рублей — 18 налогоплательщиков (на три человека меньше); свыше 500 миллионов — четыре налогоплательщика (на один меньше)», — сообщили в УФНС.

Еще 297 томичей заполнили декларации после проведённых операций с ценными бумагами.

Напомним, что согласно сведениям, содержащимся в информационных ресурсах налоговых органов, число миллионеров среди жителей Новосибирской области за год выросло. Так, получивших доход от 1 до 10 млн рублей стало 68 952 человек. Это на 20% больше, чем годом ранее, тогда такой доход задекларировали 57351 физических лиц.

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