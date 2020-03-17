По итогам декларационной компании 2019 года в налоговые органы Новосибирской области поступило 261000 деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2018 год. Общая сумма налога, самостоятельно заявленная физическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) в декларациях 3-НДФЛ, составила 1,2 млрд руб, сообщило управление ФНС по Новосибирской области.

В структуре декларируемых доходов физическими лицами и ИП самое веское направление – это доходы, полученные от реализации недвижимого имущества. Общая сумма исчисленного налога составила 188 млн рублей или 23% от общей суммы налогов, отметил, подводя итоги декларационной кампании 2019 года, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Почти 82% деклараций представлено в 2019 году исключительно для получения налоговых вычетов (214 тыс.). Общая сумма налога, заявленная налогоплательщиками к возврату из бюджета в представленных декларациях за 2018 год, составила 7,7 млрд руб. Эта сумма на 1,3 млрд руб. или 21% превышает сумму налога, подлежащую возврату из бюджета, заявленную в декларациях за 2017 год. Из них 60% деклараций представлены для получения имущественных налоговых вычетов в связи с приобретением жилья, 30% – для получения социальных налоговых вычетов.

Согласно сведениям, содержащимся в информационных ресурсах налоговых органов, число миллионеров среди жителей Новосибирской области выросло. Так, получивших доход от 1 до 10 млн рублей за 2018 год стало 68 952 человек. Это на 20% больше, чем в 2017 году, тогда такой доход задекларировали 57351 физических лиц.

Доходы от 10 до 100 млн рублей согласно справкам 2-НДФЛ и 3-НДФЛ показали 1386 человек. Это уже на 26% больше, чем по итогам 2017-го. Наблюдается и увеличение количества людей задекларировавших в 2018 году доходы от 100 млн до 1 млрд рублей – 121 человек против 99 в 2017-м.

Четыре человека, как и в 2017 году, в декларации 3-НДФЛ за 2018 год указали доход свыше 1 млрд рублей.

Наибольшее количество физических лиц-миллионеров, зарегистрированных в Новосибирске, проживает в Центральном районе (доход от 10 до 100 млн руб. – 264 человек; от 100 млн руб. до 1 млрд руб. – 28 человек).

Новосибирский район стал место, где зарегистрировано наибольшее количество физических лиц-миллионеров проживающих в районах Новосибирской области (доход от 10 до 100 млн руб. – 48 человек; от 100 млн руб. до 1 млрд руб. – 2 человека).

Срок представления деклараций для лиц, которые обязаны продекларировать полученные доходы, истекает 30 апреля, уплатить же налог на доходы следует до 15 июля, напоминает Управление ФНС по Новосибирской области.

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