Общественная палата Новосибирской области начала обучение наблюдателей на выборах, которые состоятся 13 сентября в Единый день голосования.

9 сентября областная Общественная палата вместе с Избирательной комиссией Новосибирской области провели семинар-совещание с наблюдателями и членами избирательных комиссий региона.

Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо отметила, что организация общественного наблюдения в регионе позволит провести голосование безопасно и легитимно. Она подчеркнула, что приняты все санитарно-эпидемиологические меры.

С докладами выступили заместитель начальника отдела информационного обеспечения и обучения организаторов выборов аппарата Избирательной комиссии Новосибирской области Светлана Азарова, которая рассказала о правовом статусе наблюдателя, а также председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева – она объяснила, как организовано общественное наблюдение.

«Общественная палата Новосибирской области выдает независимым общественным наблюдателям направление на УИК города или области, нагрудный знак, а также два «Золотых стандарта» до дня голосования и в день голосования», — разъяснила Галина Гриднева.

Председатель Общественной палаты также рассказала, куда могут обратиться общественные наблюдатели в случае выявления нарушения.

Кроме того, член Общественной палаты Российской Федерации Игорь Галл-Савальский рассказал о работе общественного штаба видеонаблюдения. Он отметил, что за три дня до голосования необходимо обезопасить весь избирательный процесс в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

10 сентября «Школу наблюдателей» провел член Общественной палаты Новосибирской области Олег Пучков. Он рассказал о правах и обязанностях наблюдателей, а также о самом процессе проведения голосования.

Напомним, на днях новосибирский кандидат попросил убрать его имя из рекомендаций «Умного голосования».

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