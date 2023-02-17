В Новосибирске 17 февраля начала работу высшая партийная школа ЛДПР. Мероприятие проводится для обучения партийного актива из регионов Сибирского федерального округа. 134 участника из 6 регионов собрались, чтобы пройти подготовку к предстоящему Единому дню голосования-2023. «Континент Сибирь» побывал на открытии и выяснил точку зрения представителей ЛДПР по актуальным вопросам текущей общественно-политической повестки страны и региона.

С приветственным словом и напутствием слушателям на все три дня очно-заочной сессии обратилась заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области от ЛДПР Наталия Красовская. Партийный тренинг проводится с 17 по 19 февраля в конференц-залах гостиницы Domina Novosibirsk. Лекции, семинары и сессии ведут руководители регионального отделения и первые лица партии — депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации. Одни из них приехали в Новосибирск, чтобы пообщаться с местным активом лично, другие проведут свои мастер-классы посредством видеоконференцсвязи. Основной акцент от политтехнологов, членов центрального аппарата ЛДПР и преподавателей ВУЗов на общественно-политических особенностях текущего момента и механизмах партийной работы в ближайший избирательный период.

Старт обучающего цикла в формате телемоста дала сенатор Российской Федерации и руководитель высшей партийной школы Елена Афанасьева. Позднее, специально для «Континента Сибирь» она прокомментировала состояние партийной работы в последние несколько месяцев, после ухода из жизни создателя и бессменного лидера Владимира Жириновского. «Партия сплотилась. У нас идут горячие споры по многим вопросам, но мы сохраняем согласие. За эти несколько месяцев партия приросла, потому что люди увидели и осознали, что они потеряли не просто политика, а настоящего патриота, который продолжает служить своей стране и после ухода», – рассказала Елена Афанасьева.

В практических занятиях с активом принял участие председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он рассказал, что в трех новых регионах РФ уже созданы представительства ЛДПР, а в Херсонской области в ближайшее время состоится учредительная конференция.

Стратегическую сессию в рамках очного учебного блока провел председатель комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, член фракции ЛДПР Алексей Диденко. Он отвечает в партии за работу с новыми регионами и рассказал, что вернулся из зоны СВО две недели назад, посетил в ходе очередной рабочей поездки Донецк, Горловку, Торез и другие приграничные населенные пункты ДНР. «Депутату нужно принимать законы, а для этого понимать, как реально там обстоят дела. И никак иначе, кроме, как в прямом общении с военными, с гражданскими жителями граничных территорий этого не сделать. Прямая связь очень важна, а из Москвы или из-за Урала тяжело давать оценку», – объяснил Алексей Диденко.

Кроме того он высказал своё отношение к инициативе профсоюза Сибирского о тделения РАН , выступившего за предоставление отсрочки от мобилизации сотрудникам научных учреждений. «Разумное и здравое предложение. У нас во время Великой Отечественной войны ученые имели бронь. В этом нет ни подвоха, ни двойных стандартов. Знаю позицию военных по этому вопросу — они за то, чтобы ученые занимались своим делом, выведением нашей страны на передовые технологические рубежи», – поддержал научных сотрудников Алексей Диденко.

Депутаты Госдумы от ЛДПР отметили, что одним из актуальных вопросов общественно-политической повестки в Новосибирске является вопрос потенциальной смены модели избрания главы города. При этом они акцентировали внимание на экономической целесообразности перехода к модели избрания мэра через конкурсные процедуры, отметив при этом и другие положительные аспекты. «Полагаю, что, учитывая все сопутствующие обстоятельства, это лучше для действующего главы города, для продолжения его активной политической карьеры в Новосибирске», – выразил свое мнение Ярослав Нилов. «Этот институт и другой уровень ответственности предполагает. Политическая ответственность, утрата доверия — это более гибкие инструменты. Сейчас отсутствие гибкой линейки ответственности глав городов приводит к тому, что они либо сами уходят по состоянию здоровья, либо против них возбуждают уголовные дела, а институт политической ответственности не работает. Так что в определенной степени это более безопасный вариант», – констатировал Алексей Диденко.

В рамках подготовки своих кадров к Единому дню голосования-2023 представители ЛДПР особое внимание уделяют и предстоящим выборам губернатора Новосибирской области. «Мы считаем, что парламентские партии должны быть освобождены от муниципального фильтра. Мы – активные противники этого принципа. Если бы на выборах в Хакасии был наш кандидат, там сегодня, возможно, была бы другая ситуация», – обозначил свою позицию Ярослав Нилов. «Мы готовимся ко всем выборам, участвуем во всех избирательных кампаниях. Это наш принцип. В том числе задача вот таких школ, кадровой работы — найти грамотных, политически и административно, членов партии, подготовить их, научить. Они должны быть готовы взять власть», – резюмировал Алексей Диденко.