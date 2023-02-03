В минувший вторник, 31 января, «Континент Сибирь» взял интервью на тему потенциальной смены модели избрания главы Новосибирска у человека, который трижды выигрывал пост мэра города на прямых выборах, а в 2014 году успешно прошёл и губернаторскую кампанию. Вопросы о способах назначения руководства муниципалитетов и субъектов и сегодня находятся в его компетенции: ВЛАДИМИР ГОРОДЕЦКИЙ занимает в Совете Федерации РФ кресло первого заместителя председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

«Говорить о легитимности не приходится»

— В Новосибирске идёт активное обсуждение возможной отмены прямых выборов мэра. Региональная Общественная палата отправила инициативу в Заксобрание, что даёт основание полагать: скоро мы увидим соответствующий законопроект. Какова ваша позиция по этому вопросу?

— В стране тема обсуждается давно. На сегодня прямое голосование за главу муниципалитета сохранили только шесть крупных городов. Я сам отработал мэром Новосибирска 14 лет, трижды население избирало меня на этот пост. Пройти публичные выборы — не простой путь. Понимание, что за тебя проголосовало большое количество людей, придаёт уверенности при принятии ответственных, нестандартных решений. Для меня было важно чувствовать, что я опираюсь на мнение и доверие избирателей.

Но время изменилось. Налицо нисходящий тренд интереса народа к муниципальным выборам. Новосибирск — яркое тому подтверждение. В 2009 году на выборах мэра явка составила 50 %, в 2014 году — почти 33%, 2019 — 20,55 %. Снижение в два раза — очевидная тенденции.

— Но в 2014 году в Новосибирске выборы были конкурентными, что могло повлиять на явку.

— Другие города демонстрируют ту же нисходящую тенденцию. И в последние годы своей работы мэром я ощущал, что интерес к муниципальным выборам падает. Одно дело, когда на избирательные участки пришло более 600 тысяч человек. Если всего 250 тысяч, говорить о легитимности не приходится.

Федеральный закон предлагает три подхода: прямые муниципальные выборы, избрание Городским советом из числа депутатов и третья модель — утверждение горсоветом кандидата по представлению конкурсной комиссии и губернатора. Нельзя однозначно утверждать, на каком именно варианте остановится Законодательное собрание Новосибирской области. Я думаю, что последний способ определения главы города может придать большую управляемость, скоординированность и эффективность взаимодействия между областным и муниципальным уровнями власти. Думаю, сейчас, как никогда, важно единство работы всех элементов властной системы.

У меня перед глазами практика Новосибирской области, которая в 2015 году приняла закон об избрании глав муниципальных образований, сельских районов через районные советы депутатов по представлению конкурсной комиссии. Я вижу, что модель работает практически безошибочно, так как комиссия и глава области принимают решение, оценивая опыт кандидата и его компетенции. Депутаты, которые согласовывают будущего руководителя, берут на себя серьёзную ответственность. Я бываю в сельских районах, вижу, с каким трепетом депутаты райсоветов относятся к этой миссии: все они избраны жителями, облечены их доверием. Не всегда согласование проходит единогласно, есть те, кто не поддерживают претендента на должность. Несогласие они выражают в открытом, профессиональном диалоге.

При обсуждении вариантов модели избрания мэра нельзя обойти вопрос налаженности взаимодействия губернатора и мэра регионального центра. В своё время я видел, на примере соседних территорий, что явное публичное противостояние между руководителями пользы не приносит, а работает в ущерб динамике и даже логике приятия решений. Помню время, когда мы в хорошем смысле соревновались с Омском по уровню благоустройства, он опережал Новосибирск по озеленению. В какой-то момент противостояние между уровнями власти заметно отбросило Омск назад, сейчас ситуация улучшилась.

— В Красноярске давно отменили прямые выборы мэра. Но в прошлом году мы наблюдали там элементы противостояния между уровнями власти, при том, что глава города был креатурой губернатора Красноярского края на посту сити-менеджера. Публично разворачивалась кампания критики деятельности городской администрации при участии региональных структур.

— Но сегодня бывший мэр работает заместителем губернатора. Странно было бы приглашать в свою команду, на позицию специалиста по городским вопросам человека, которого хотел снять.

— Является ли отказ от прямых выборов, переход к модели найма главы городской администрации через конкурс гарантией отсутствия в будущем конфликтов между уровнями власти?

— Гарантии быть не может, всё зависит от человеческих качеств, от того, как кандидат видит свою роль в созидании, в вопросах взаимодействия.

— Некоторые новосибирцы стремятся подчеркнуть статус города как третьего по численности населения в стране, первого среди муниципальных образований, называют Новосибирск столицей Сибири. Потеряем частичку столичности со сменой модели избрания главы.

— Столичность нужно искать в другом — в перспективах, в развитии города, в профессиональном диалоге власти с людьми, когда руководители прислушиваются к проблемам, к мнению населения. Я считаю, что элементы столичности в Новосибирске будут только усиливаться. Именно здесь появились первые органы территориальные местного самоуправления, так называемые ТОСы (территориальное общественное самоуправление — «Континент Сибирь»). Эта система продолжает развиваться не только на территории Новосибирска, но и всей области, в сельских районах.

— Есть мнение, что вертикализация системы управления, подчинение работы местных структур вышестоящим инстанциям, передача полномочий муниципалитетов на верхний уровень, сокращение ресурсов у городов и поселений, а также ситуация, когда губернатор приводит мэра на пост главы города — всё это элементы «скукоживания» системы местного самоуправления.

— Губернатор не приводит человека на пост мэра, так нельзя говорить. Он предлагает кандидатуру, в чьих деловых, профессиональных и человеческих качествах он уверен. Это не означает, что глава города будет лоб разбивать от того, что слишком резко кивает «да-да-да» на все, что ему скажет руководитель области. У мэра будет своё видение, мнение, предложения, он будет их отстаивать, но исключительно в интересах развития муниципалитета.

При этом, подчеркну особо, в этой системе вырастет роль каждого депутата, который публично возьмёт ответственность перед избирателями за поддержку кандидатуры на пост главы муниципального образования. Повышение значимости представительного органа власти — серьёзный момент. С точки зрения не личного позиционирования, а объединения усилий публичной, представительной, исполнительной власти для повышения эффективности решения городских задач.

— Процесс смены модели выборов в Новосибирске уже запущен безвозвратно?

— Сейчас обсуждается лишь один из вариантов. Я бы не стал утверждать, что будет только так и никак иначе. Этот вопрос — в компетенции законодательного органа субъекта федерации. Заксобрание будет взвешивать плюсы и минусы, чтобы в конце концов принять закон. Если это случится, город будет обязан привести свой Устав в строгое соответствии с принятым решением. Каким оно будет, я бы не стал сейчас прогнозировать.

— Голосов в защиту отмены прямых выборов мало. Нет разноголосицы в рядах «Единой России», если не считать одного особого мнения.

— Я бы отодвинул партийность в этом вопросе. И не стал бы акцентировать на том, что всё идёт к отмене прямых выборов. Происходит нормальное обсуждение. Жители высказываются «за» и «против».

— Но принимать решение будут люди, облечённые властью.

— Простые люди и облекли депутатов властью. Впереди обсуждения на площадке Заксобрания, Совет Общественной палаты уже высказал своё мнение. У каждого есть право голоса.

«Идёт лишь предварительное обсуждение»

— Читали ли вы возражения противников отмены выборов мэра? Считаете ли какие-то из аргументов в защиту выборов мэра стОящими?

— Я к любым аргументам отношусь с предельным уважением. Слышал мнение Антона Тыртышного, заместителя председателя Городского совета. Он считает, что смена модели противоречит традициям областного центра. Я согласен. Но очевидно и то, что все меньше людей ходят на избирательные участки.

— Вы считаете правильно, что действующий мэр Анатолий Локоть не высказывается на эту тему?

— Это его право. Сейчас идёт лишь предварительное обсуждение.

— Переход к единому дню голосования сказался на всех выборах, в том числе, губернаторских.

— Цифры посещаемости голосования колеблются, но нет того перепада, какой мы наблюдаем на городских выборах.

— Сейчас тезисы о необходимости смены модели управления городской администрацией перекликаются с критикой действующего мэра Новосибирска. Но многие вопросы, которые ставятся в упрёк его профессиональным компетенциям, возникли не с его приходом к власти. На те же болевые точки он сам давил в 2014 году, перед тем как победить. Почему он смог сыграть на этом тогда? Его ли вина, что ему не удалось что-то исправить?

— Это не мой вопрос, категорически против того, чтобы говорить о персональных качествах. Я абстрагируюсь от оценок «плохой» мэр или «хороший». Рассуждаю исключительно об эффективности модели избрания руководителя города, а не о том, кто и как справляется.

Когда и я был мэром, в городе были недостатки. Одни проблемы решаем, другие возникают — так всегда происходит. Зима — естественно, обострение вопросов уборки города.

— Лето — пыль, которую мэр рвался победить, но не смог.

— Это уже художественные изыскания.

— Даже если сити-менеджером станет профессиональный в коммунальных вопросах человек, сможет ли он привести город в порядок при отсутствии достаточных ресурсов? С деньгами, вероятно, в ближайшие годы ожидается напряжённая ситуация.

— Жизнь большого мегаполиса сложна и многогранна, требует от руководителя принятия стратегических решений, своевременной реакции на возникающие проблемы. Та же зимняя уборка — трудоёмкий процесс. Недостаток техники — серьёзная проблема. У меня до сих пор перед глазами как страшный сон снежная зима 2007 года. По щелчку не наведёшь порядок: после снегопада дня 3-4 нужно, если не учитывать дворы. Я сам ездил ночью, контролировал уборку. Какая работа в две смены, если механизаторы укомплектованы только на одну? Мне приходилось обращаться к коллегам из ближайших пяти сельских районов. 107 механизаторов они тогда командировали в Новосибирск для уборки города.

— Это тоже деньги.

— Приходится переориентировать ресурсы, если это болевая точка.

— Об этом и Заксобранию стоит подумать, не только городу?

— Тогда, в 2007-м, Новосибирску Заксобрание, в том числе, помогло. Я объяснил ситуацию губернатору. Сказал: «не хватает сил, помогите». Необходимы понимание, воля самого руководства города и, конечно, поддержка субъекта федерации.

— Есть ли вероятность, что Новосибирская область пересмотрит решение 2014 года по распределению части НДФЛ между регионом и региональным центром? Считаете ли вы этот пересмотр целесообразным в сложившихся условиях?

— Напомню вам предысторию, может быть, вы плохо разобрались в теме, если возникает вопрос. Когда я был избран губернатором в 2014 году, я был вынужден инициировать по-человечески болезненное для меня решение об НДФЛ. Оно было абсолютно своевременным. Дело не в том, что я просто перестал быть мэром и забыл о Новосибирске. Город должен был отдать эти средства ещё в то время, когда я возглавлял муниципалитет, когда полномочия по здравоохранению перешли на региональный уровень. Но я убедил губернатора Василия Юрченко подождать, просил не забирать, отложить это решение, пока мы строим Бугринский мост, другие проекты. Но по закону область имела право. Почему, когда я стал губернатором, пришлось принципиально решить вопрос? Потому что, если бы мы этого не сделали, на следующий год не включили бы в областной бюджет дополнительно 10 %. Тогда региону не хватило бы средств на зарплату бюджетникам.

— Можно было бы вернуться к вопросу об НДФЛ, когда бюджет области стал профицитным?

— Он стал профицитным далеко не сразу, это произошло потом. Но сегодня город получает много поддержки, субсидий из областного бюджета, по дорожному фонду и другим направлениям. Новосибирск должен сам наметить чёткие направления, которые требуют дополнительных финансов. Проблемы, конечно, есть. Руководство и муниципалитета, и области понимают, что без техники это невозможно — то есть нужны деньги. Необходима ясная программа действий, подо что пойдут ресурсы — тогда и возникнет предмет обсуждения для общего поиска возможностей решения проблемы. Важна также уверенная позиция депутатов, подкреплённая мнением жителей о том, какие вопросы следует подтянуть в первую очередь.

— Насколько ко времени сегодня обсуждение вопроса о смене модели избрания мэра Новосибирска, учитывая реноме «свободолюбивого» города? Смена модели найма главы может и не привести к очевидному повышению хозяйственного «порядка» в Новосибирске. Допускаете ли вы, что за этим последует усиление народного недовольства действиями, решениями и эффективностью работы действующей власти?

— Главное ожидание, когда речь идёт о смене модели избрания мэра, — это выстраивание эффективного взаимодействия между уровнями власти. Но идеализировать не стоит. Я не говорю, что все было хорошо раньше. Меня, как мэра, тоже критиковали за разные острые моменты в жизни города.

«Банально пытаться всё объяснить отсутствием денег»

— КПРФ даже в более-менее выгодном положении оказалась. Если смена модели избрания мэра не принесёт очевидного эффекта с «хозяйственной» точки зрения, коммунисты могут сказать: вот «Единая Россия» выдавила Локтя не потому, что он плохой мэр, а потому что оппозиционер. Зачем «ЕР» перед выборами раскачивать ситуацию?

— «Единая Россия» отличается от других партий, на мой взгляд, тем, что не боится брать на себя ответственность за непростые вопросы, в сложные времена. Это всегда было нашей особенностью — открыто смотреть на проблемы, открыто принимать решения и уметь за них отвечать. Ну а воспользуется ли кто-то складывающейся сегодня конъюнктурой? Всё может быть.

— Сейчас складывается интригующая ситуация накануне губернаторских выборов в Новосибирской области. Андрей Травников пока не готов сказать, пойдёт ли на второй срок. Считаете ли вы верным решение выдержать паузу?

— Придёт время и, я уверен, Андрей Александрович всем всё расскажет.

— Внутри городской власти Новосибирска, в депутатских и деловых кругах уже вовсю идёт обсуждение, кто может стать следующим главой города. У вас есть здесь своё видение?

— Я думаю, достойных людей — по уровню компетентности, опыту управленческой работы — в городе много. Но я уверен, что в их управленческой стратегии должна присутствовать, прежде всего, преемственность. Глубоко убеждён: когда преемственность нарушается и не чувствуется взаимосвязи с тем, что было раньше (пусть было не всё идеально), обязательно возникнет просадка, снижение эффективности. Оговорюсь, я не считаю, что новый руководитель должен всё делать как прежний. Он должен принимать решения со своей позиции, со своей оценкой и с помощью своей команды. Но обязательно с учётом предыдущего опыта и существующих тенденций. Мэры меняются, губернаторы, президенты. Но важна преемственность в понимании назревших актуальных вопросов.

— Все помнят, что перед тем, как стать мэром, вы прошли горнило руководящей работы: несколько лет были первым заместителем при двух мэрах. Серьёзная школа. Должен ли быть похожий опыт у нового мэра Новосибирска?

— Вы правы, до избрания главой города я участвовал во многих процессах, которые затем продолжил на посту мэра. Но это моя ситуация. Вовсе не обязательно, чтобы будущий мэр работал в мэрии, важно, чтобы он хорошо понимал, что в городе происходит.

Мне часто задают вопрос, кем надо быть по образованию, чтобы стать мэром. Врачом, учителем, строителем? Да кем угодно. Главное, он должен уметь пропустить через своё сердце проблемы людей, видеть их — как бы пафосно это ни звучало. Проблемы находить не надо, они и так есть всегда. Нужно искать пути решения, чем-то рисковать. Слишком банально пытаться всё объяснить маленьким бюджетом и отсутствием денег.

— Будущий сити-менеджер, по-вашему, он где сейчас? Это депутат, то есть избранная фигура? Вы ведь говорите, что у него должен быть опыт общения «на земле», контакт, понимание нужд горожан.

— В городе очень много людей, с богатым опытом работы в системе управления районами. Кировский и Ленинский, или Центральный округ Новосибирска — это почти города с сотнями тысяч населения. Да, их руководители не имели полной самостоятельности в распоряжении бюджетом. Но ведь так управлять гораздо сложнее. Это колоссальный опыт. Есть и другие возможные кандидатуры в мэры: те, кто работали в подразделениях городского хозяйства, департаментах строительства, благоустройства и так далее.

— Могли бы вы назвать какие-то конкретные имена возможных претендентов? В политических кругах обсуждаются кандидатуры, например, Игоря Яковлева, Вячеслава Ярманова, многих других.

— Называть имена — компетенция губернатора. Вы перечисляете достойных людей. В пору моей работы мэром, я предлагал Вячеславу Ярманову (тогда он был главой Маслянинского района) стать моим заместителем по инвестициям. Я видел в нём опытного управленца, инициативного человека. Но он рассудил по-своему, решил, что пока не готов.

Игорь Яковлев, как и другие кандидаты, обладает приличным набором качеств, которые позволят ему справиться с должностью главы города. У него большой опыт управления в структуре городского хозяйства (хотя и производственный опыт был бы нелишний). Последняя должность в министерстве регионального развития, думаю, также дала Игорю Яковлеву очень ценный опыт. На мой взгляд, он неплохо справлялся на посту министра регионального развития Новосибирской области — системно, выдержано, уважительно работал с общественными объединениями и организациями.

— В политическом и деловом пространстве выдвигаются предположения, что Анатолий Локоть может якобы получить предложение занять место в Совете Федерации. Как вы относитесь к таким слухам?

— Отношусь к этому как к слухам. Придёт время, мы увидим, как всё будет в реальности. Кандидатуры в Совет Федерации находятся в компетенции губернатора. Именно ему предстоит решать, с какой командой и персоналиями работать, на кого опираться во взаимодействии с Советом Федерации. Этот вопрос не так прост, как кажется со стороны.

— Насколько интенсивно выстраивается ваше взаимодействие как представителя региона в федеральных структурах с областной исполнительной властью?

— Я не первый год работаю в комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Комитет формирует основные компетенции жизни городов — всё, что касается благоустройства, озеленения, строительства и пр. Ещё одна задача — построение эффективных моделей местного самоуправления. Мне это близко по моей предыдущей деятельности на посту мэра. В процессе всей этой работы, я имею возможность видеть, что происходит в разных регионах, сравнивать, фиксировать интересный опыт, который можно использовать в Новосибирской области.

Отмечу, что за время работы в Совете Федерации произошла трансформация моих представлений о роли сенатора. Раньше я, наверное, не в полной мере представлял себе те возможности принимать решения и ту ответственность, которые она предполагает. Даже просто «нажать кнопку» и проголосовать «за» или «против» — должно быть сделано исключительно осознанно и ответственно.

В течение 7 лет по инициативе Валентины Ивановны Матвиенко проводятся в Совете Федерации Дни субъектов федерации. В 2019 году по моей инициативе, при поддержке губернатора и председателя Заксобрания мы провели Дни Новосибирской области в Совете Федерации. Была возможность рассказать о потенциале Новосибирской области, её проблемах и потребностях. Финалом этой работы стало принятие Постановления Совета Федерации о мерах государственной поддержки социально-экономического развития Новосибирской области. Это помогло нам в реализации важнейших объектов для региона: строительстве ледовой арены, станции метро «Спортивная». реконструкции аэропорта Толмачево, строительстве студенческого кампуса НГУ, сдачи в эксплуатацию перинатального центра. Многие из этих объектов будут открыты в ближайшее время.

У сенаторов хорошие взаимосвязи с министерствами. Часто проходят круглые столы, совещания с участием представителей федеральных органов исполнительной власти. На пленарные заседания приглашаются министры, вице—премьеры. Зная тему, которая будет обсуждаться, я предварительно консультируюсь с членами правительства Новосибирской области, с губернатором чтобы понять какие проблемы озвучить. Или сделать письменный запрос в ведомство, на который, строго по правилам, всегда последует ответ.

— Как по-вашему смена модели избрания глав может сказаться на Кольцово, единственном в Новосибирской области муниципальном образовании кроме Новосибирска, где сохранились прямые выборы? (Разговор состоялся 31 января, до того, как депутаты Заксобрания оформили инициативу о смене способа найма главы администрации, в том числе, в Кольцово — «Континент Сибирь»)

— Наукоград Кольцово — уникальный случай для всей России. Здесь уже более 30 лет один глава. Выстроена устойчивая система управления, которая включает благородное отношение к должности мэра, диалогу с людьми, принятию решений. Показательно, что, когда наукограду исполнилось 20 лет, на торжество съехались представители 8 российских наукоградов из 13. Такое внимание о многом говорит. Убеждён, что Кольцово — это образец, эталон градостроительной политики и управления такими городами. Есть генплан — и он основа всего.

Отмечу также стабильную явку на выборах в Кольцово. Она показывает существующее здесь доверие к главе, которое не сфабрикуешь. Я приезжал в наукоград, видел глаза людей и то, как они относятся к своему главе, к своему городу. Убеждён, что переход к отмене прямых выборов не повлияет на ситуацию в Кольцово.