Руководитель профсоюза СО РАН Владимир Нефедкин прокомментировал «Континенту Сибирь» решение Госдумы отвергнуть инициативу об отсрочке от мобилизации для научных сотрудников. Вопрос о возможной брони для ученых был поднят еще прошлой осенью, когда в России объявили о частичной мобилизации.

Как мы рассказывали, профсоюз Сибирского Отделения РАН выступил тогда с инициативой о предоставлении отсрочки от мобилизации сотрудникам научных учреждений, считая, что эти люди принесут гораздо больше пользы стране на своих рабочих местах. На днях стало известно, что Комитет Госдумы по обороне отказался поддержать законопроект, в Минобороны также не поддержали подобную инициативу.

«Результат ожидаемый и неожиданный одновременно. Неожиданный, потому, что во внесенном законопроекте речь шла только о тех обладателях ученых степеней, чье основное место работы в научных или образовательных организациях. И это, как нам казалось, снимает главный аргумент противников инициативы о том, что ею воспользуются те, кто получил ученую степень, но к науке отношения не имеет, те же чиновники и бизнесмены. А ожидаемый потому, что у нас вообще многочисленные декларации о приоритете науки и образования в текущих условиях рискуют так и остаться декларациями», — прокомментировал это решение нашему изданию руководитель профсоюза Сибирского Отделения РАН Владимир Нефёдкин.

Тем не менее, по его словам, позиция профсоюза остается неизменной: освобождение от призыва должны получить все сотрудники научных организаций, независимо от наличия ученой степени. В противном случае, наука и образование неизбежно столкнутся с дефицитом квалифицированных кадров, так как это происходит сейчас со сферой информационных технологий. В сочетании с усложнением доступа к современным зарубежным научных достижениям и технологиям, это приведет к снижению конкурентоспособности страны в сфере науки и высоких технологий, а в перспективе – и ее оборонного потенциала.