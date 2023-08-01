На гонку в губернаторских выборах в Кузбассе зарегистрировано 4 кандидата

В выборах губернатора Кемеровской области примут участие представители четырех партий. Региональный избирком зарегистрировал всех выдвинутых кандидатов.

Избирательная комиссия Кемеровской области зарегистрировала всех выдвинутых кандидатов в губернаторы региона.

«Сегодня, 1 августа, председатель регионального Избиркома Светлана Демидова вручила им удостоверения зарегистрированных кандидатов на должность главы региона», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что депутат Законодательной думы Томской области Станислав Карпов выдвинут ЛДПР, депутаты парламента Кузбасса Юрий Скворцов и Екатерина Грунтовая выдвинуты партией «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ соответственно.

Ранее, 27 июля, действующий губернатор региона Сергей Цивилев зарегистрирован региональной избирательной комиссией в качестве кандидата на предстоящих выборах губернатора.

Напомним, что выборы глав регионов пройдут во многих регионах Сибири с 8 по 10 сентября 2023 года. Так, новосибирский облизбирком уже начал регистрировать кандидатов.