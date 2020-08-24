Арбитраж ввел процедуру наблюдения в «Купинском мороженом»

Арбитражный суд Новосибирской области начал процедуру банкротства в ООО «Купинское мороженое». Признать компанию несостоятельной ранее потребовал Банк ВТБ.

Определение о начале процедуры наблюдения опубликовано на сайте арбитражного суда. Как следует из документа, долг «Купинского мороженого» перед банком составляет около 278 млн рублей. Временным управляющим должника утвержден Олег Бабкин, его отчет назначен на 21 января 2021 года.

Напомним, о намерении требовать признания ООО «Купинское мороженое» несостоятельным в банке заявили в декабре 2019 года. «Купинское мороженое» является дочерней компанией компании «Краун Трейдинг», зарегистрированной в Самаре и контролируемой коммерсантами Александром Булатом и Павлом Хабусовым. В апреле 2017 года банкротства ООО «Краун Трейдинг» потребовала строительная компания «ЕвростройГрупп», позднее в число основных кредиторов вошло ООО «ВТБ Факторинг». В марте 2018 года «Краун Трейдинг» была признана несостоятельной.

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