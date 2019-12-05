Банк ВТБ потребует банкротства «Купинского мороженого»

ПАО «ВТБ» заявило о намерении требовать банкротства новосибирской компании, ООО «Купинское мороженое».

Сообщение банка опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о юрлицах. «Банк ВТБ … сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Купинское мороженное») несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства», — говорится в сообщении. Согласно ЕГРЮЛ, учредителями «Купинского мороженого» являются ООО «ТК Купино» (58,5%) и бизнесмен Алексей Руденских (41,5%). Уставной капитал компании – 70 тыс. рублей, выручка предприятия за 2018 год составила 429 млн рублей.

«Купинское мороженое» является дочерней компанией компании «Краун Трейд», зарегистрированной в Самаре и контролируемой коммерсантами Александром Булатом и Павлом Хабусовым. В апреле 2017 года банкротства ООО «Краун Трейд» потребовала строительная компания «ЕвростройГрупп», позднее в число основных кредиторов вошло ООО «ВТБ Факторинг». В марте 2018 года «Краун Трейд» была признана несостоятельной.

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