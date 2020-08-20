Самолёт с Алексеем Навальным, летевший из Томска в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в соседнем Омске, не добравшись до столицы. Причина внезапной посадки – в резком ухудшении самочувствия политика.

По словам пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, написавшей комментарий по поводу ЧП в Twitter, утром политик чувствовал себя отлично. Плохо ему стало во время полёта, причём, неожиданно. Ярмыш считает, что у Навального токсическое отравление из-за того, что ему что-то подмешали в чай. В качестве аргументов Ярмыш приводит тот факт, что больше политик ничего не пил и не ел — ни до полёта, ни во время него.

«Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — сказала она.

Кто мог подмешать Навальному в самолёте или в томской гостинице отравляющее вещество, пресс-секретарь предположений не высказывала и официальных обвинений не предъявляла. Напомним, политик в течение нескольких дней был с визитом в Томске и Новосибирске. Подробнее об этом «Континент Сибирь» писал в материале по ссылке.

По последним данным, Навального без сознания увезли на омской «скорой», сейчас он находится в реанимации в одной из больниц города. Рейс Томск-Москва, срочно приземлившийся в Омске, выполняла авиакомпания S7.

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