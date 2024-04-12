Сибирские богатыри померятся силами с атлетами Поднебесной на соревнованиях в китайском мегаполисе Чунцин

13-14 апреля в одном из крупнейших мегаполисов КНР — 32-х миллионном Чунцине — сойдутся на помосте сильнейшие атлеты Сибири и Китая в рамках первого этапа представительных состязаний по экстремальным видам спорта, сообщает департамент информационного обеспечения Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС).

Отмечается, что соревнования состоятся в рамках проведения розыгрыша традиционной «Китайской спортивной лотереи». В качестве судьи и почетного гостя на них выступит омский бодибилдер Михаил Шивляков, вошедший в топ-3 сильнейших людей планеты на престижнейшем в этом виде спорта международном турнире «Арнольд Классик». Среди звездных участников сибирской команды на помост выйдут обладатель титула «Сильнейший человек России» 2023 года, многократный рекордсмен страны по силовому экстриму, омич Дмитрий Скосырский и чемпионка России по силовому экстриму, уроженка Читы Наталья Кузнецова.

Договорённость о проведении состязаний была достигнута в начале года в ходе рабочей поездки делегации МАСС в Китайскую Народную Республику (КНР). По инициативе Исполнительного комитета МАСС представителями руководства ассоциации «Сильнейший человек» (КНР) и АНО «Сильнейшая нация мира» (Россия) 16 января 2024 года было подписано трёхстороннее соглашение о дружбе и сотрудничестве Сибири и Китая в культурной, спортивной и патриотической сфере.

Организация и проведение спортивных состязаний между сибирскими атлетами и их партнёрами из КНР является очередным этапом в развитии отношений регионов, входящих в Межрегиональную ассоциацию экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» с Китайской Народной Республикой в формате платформы системного и всеобъемлющего сотрудничества «Большая Сибирь – Китай», концепция которого была одобрена Советом МАСС 5 марта 2024 года. Эта работа проводится в рамках одного из направлений деятельности Координационного совета МАСС по приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям, возглавляемого губернатором Алтайского края Виктором Томенко

Второй этап соревнований состоится 19 мая в Омске, где ведущие спортсмены двух стран встретятся в рамках Международного фестиваля силовых видов спорта «Сибирские игры–2024».