Странный визит в Новосибирск Алексея Навального вызвал дискуссию, в каком качестве побывал в городе оппозиционер и «борец с коррупцией». «Закулисный» вояж Навального, прежде никогда не упускавшего случай обозначить себя публичным политиком, сразу оброс множеством слухов и версий.

О том, что Алексей Навальный летит в Новосибирск, первыми заметили пассажиры самолета, обнаружившие его на борту. Политика узнали и, как теперь водится, опубликовали его фото в соцсетях. 15 августа в группе «ВКонтакте» Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» появилось видео за подписью «известный оппозиционный политик, блогер и разоблачитель записывает свой очередной видеоролик», которое снял житель микрорайона Плющихинский со своего балкона. Автор съемки окликнул Навального, и они обменялись приветствиями.

Кроме фото и видео в соцсетях документальных подтверждений визита Алексея Навального в Новосибирск нет. Он не появился на митинге в поддержку хабаровчан, который проводили в этот день его сторонники в Новосибирске, и где его присутствие, как человека, критиковавшего федеральные власти за позицию по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, было бы логичным. Он не участвовал в других публичных мероприятиях. Хранит молчание в ответ на вопросы «Континента Сибирь» координатор штаба Навального, кандидат в горсовет Новосибирска от коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко.

Режим замалчивания и непрозрачности вокруг визита оппозиционного политика, появление его в местах, связанных с конфликтами бизнес-структур, о которых писал «Континент Сибирь», может свидетельствовать о коммерческом интересе Алексея Навального в Новосибирске.

Политик и его съемочная группа, как видно из ролика новосибирца на АСТ-54, посетил микрорайон Плющихинский, застройщик которого, Алексей Джулай, – кандидат в депутаты Совета депутатов Новосибирска. Понятно, что конкурентов у него предостаточно. В частности известны его напряженные отношения с управляющей компанией «МКС-Новосибирск» и ГК «Стрижи», об этом рассказывал «Континент Сибирь».

Поскольку визит закрытый (многие эксперты, с которыми поговорил «Континент Сибирь», услышали о приезде Навального от корреспондента издания), это вызвало обоснованные подозрения, что Навальный готовит сюжеты, которые могут сыграть на руку одним участникам рынка против других. Не случайно оппозиционера сопровождала съемочная группа. Если это так, то может свидетельствовать о перераспределении приоритетов бывшего «лидера оппозиции», что не вызывает энтузиазма у его региональных сторонников.

В телеграмм-каналах приезд основателя ФБК также связывают не с его политической деятельностью, а с коммерческими интересами. Так, 15 августа канал NovoNikolayevsk Times – NNT опубликовал текст, в котором говорится «Навальный проигнорировал все публичные мероприятия, не устроил никаких мобилизационных «тусовок» со своим активом. Вместо этого он по-тихому ведет переговоры с новосибирскими строительными компаниями. Очевидно суть переговоров – нейтралитет в обмен на финансирование. Навальный пытается продать им отсутствие «мочилова» на ФБК в обмен на деньги». «Похоже, Навальный решил повременить с публичной активностью ради коммерческого интереса», – резюмирует телеграмм-канал «Архитектура власти».

Оживлённая дискуссия, кто именно «заказал» Навального в Новосибирск, содержит упоминания компаний, известных своим агрессивным поведением на рынке. У «Континента Сибирь» нет подтверждений тому, что представитель оппозиционера и кандидат в депутаты горсовета Сергей Бойко действует в альянсе с МКС, при том, что он открыто контактирует с ближайшими партнерами первых лиц крупных строительных групп. Однако МКС как бизнес-структура и её лоббист в Новосибирске Сергей Проничев создали себе такую репутацию, что не приходится удивляться её появлению в списке «подозреваемых». «Континент Сибирь» недавно говорил о специфически бесцеремонном отношении Проничева к городскому сообществу, выразившемуся в истории с его выдвижением кандидатом в мэры Новосибирска.

Прецеденты ангажирования в Новосибирск столичных «авторитетов», которые своим веским словом должны помочь продвижению продаж, утопив конкурентов, уже имеются. Несколько лет назад запомнился своим скандальным визитом московский блогер Илья Варламов, специализирующийся на «урбанистике». Столичный гость, приехавший, согласно ходившим тогда слухам, по инициативе тогдашнего менеджмента строительной компании «Русь», честно написал, что Новосибирск – это большое позорище и недоразумение, а единственное, что тут в порядке исключения заслуживает внимания, это площадка той самой компании. Варламов и Навальный, кстати, никогда не скрывали своих дружеских отношений. Повторится ли эта история и с какими последствиями для участников?

По мнению председателя комиссии по предпринимательству прошлого созыва Совета депутатов Новосибирска Игоря Салова, практика заказных сюжетов со стороны приезжих блогеров абсолютно порочная. Он также отмечает, что многое указывает на заказной характер появления оппозиционного политика в Новосибирске. «К сожалению, это уже сложившаяся практика, которой пользуется многие в конкурентной борьбе. Но результата, с моей точки зрения, они не достигают. К заказухе относятся с презрением. Зная бенефициаров, «экспертные» выводы очевидны и не пользуются доверием. В политике все черные технологии приводят только к одному результату – снижению интереса к выборам и, как следствие, низкой явке. Я и мои коллеги в представительной, законодательной и исполнительной власти с уважением относимся к мнению экспертного сообщества блогеров, когда они носят независимый характер, всегда реагируем. Но, думаю, это не тот случай. Мне неизвестен сюжет, но если кто-то полагает, что есть нарушения в управлении жилищным фондом в Новосибирске, то для этого у нас есть государственная жилищная инспекция, есть прокуратура, следственный комитет и суды», – отметил Игорь Салов.

Справедливости ради надо отметить, что со своим активом Алексей Навальный в Новосибирске все же встретился. Об этом, но почему-то на условиях анонимности, сообщил «Континенту Сибирь» один из новосибирских политиков. А кемеровский телеграмм-канал «Кемерово Без Цензуры» 17 августа опубликовал фото Навального, пожимающего руку одному из своих сторонников, на фоне баннера коалиции «Новосибирск 2020».

Сторонники Навального, обсуждая в соцсетях его визит, сообщения о котором сначала назвали фейком, напомнили, что политик находится под подпиской о невыезде. И этим объясняют его короткое и непубличное пребывание в городе. Это оправдание не выдерживает критики, так как Навальный прилетел в Новосибирск на самолете, а значит, есть документальное (авиабилеты, посадочный талон, записи на видеокамерах) подтверждение, что он покидал Москву. Если человек на это решился, значит, был уверен, что не понесет за это ответственность. И, сделав это, бессмысленно скрываться от свидетелей на выезде, так как юридически нарушение режима уже состоялось.

Но вот прилетел ли Алексей Навальный в Новосибирск как политик или бизнесмен, вызывает дискуссию. Игнорирование публичных мероприятий, сохранение втайне встреч с активистами, что в разгар предвыборной борьбы в Новосибирской области выглядит нелогично и неуместно, вызывает много вопросов. Как минимум выглядит капитулянтски – свидетельствует о неуверенности оппозиционера в себе. Если только он не приехал в Сибирь решать совсем другие задачи.

Политолог Владимир Леонтьев обращает внимание, что на данный отрезок времени высокой активности сторонников Навального на избирательных округах пока не видно, если не считать кубы с символикой коалиции «Новосибирск 2020», развернутые в реперных (проходимых) точках города. «Тотальной работы на округах нет. Для масштабной избирательной кампании у коалиции просто нет ни возможности, ни сил. Это было и на прошлых выборах», – констатирует эксперт. Владимир Леонтьев считает, что интерес к действиям Навального, его выступлениям у населения пропал. И этим может объясняться отказ политика от публичных мероприятий в пользу кулуарных встреч. «Избиратель уже не хочет участвовать в несанкционированных митингах и не верит обещаниям. А Навальный не может найти ничего, что могло бы повысить этот интерес», – отмечает политолог.

Но если на прежнем направлении тупик, почему не пересмотреть профиль деятельности и не поискать новые ниши? На данный момент в региональной деловой среде превалирует мнение, что Навальный так и сделал и готовится выступить на стороне одной из противоборствующих групп в бизнес-конфликте. На это намекает и минутный анонс на сайте shtab.navalny.com. С одной стороны, в бизнес-сообществе создана интрига – многие собеседники «КС» дают понять, что ждут, «во что всё это выльется», с целью «увидеть заказчика». С другой стороны звучит разочарование тем, как мелко ныне плавает «политик федерального масштаба». От сюжетов о «Транснефти» и главе правительства до участия в сведении счетов участников местного рынка ЖКХ и застройки: тайные почитатели великого расследователя определенно разочарованы.

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