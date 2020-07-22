Вице-мэр Артем Скатов идет в списке КПРФ на выборы в Заксобрание Новосибирской области. Его имя фигурирует в группе № 22, где сложную кампанию ведет коммунист Андрей Жирнов.

Избирательная комиссия пока не обнародовала кандидатов КПРФ по территориальным группам перед выборами в Заксобрание Новосибирской области. О выдвижении по списку на округе № 22 в Заельцовском районе Новосибирска в своем аккаунте в социальных сетях написал политический вице-мэр Артем Скатов.

Одномандатником по этой территории выдвигается Андрей Жирнов – советник мэра, первого секретаря новосибирского обкома КПРФ и лидера партийного списка коммунистов на региональных выборах Анатолия Локтя.

Округ № 22 – одна из самых острых предвыборных территорий, где Андрею Жирнову противостоит коллега по региональному парламенту, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков (в прошлый созыв прошел под флагами ЛДПР, сейчас идет на выборы самовыдвиженцем).

«В партийном списке округа №22 я занимаю четвёртое место. Моя задача – поддержать товарищей, усилить партийную агитацию, поддержать друга и соратника Андрея Жирнова. Уходить с должности заместителя мэра после выборов я не планирую. В моих планах – встречи с избирателями, участие в агитационных мероприятиях, фиксация проблематики округа, сбор пожеланий и наказов избирателей. Поскольку агитационный процесс требует полного погружения и персональной ответственности, я, в соответствии с требованием закона, ухожу в отпуск по основному месту работы, куда вернусь сразу после выборов», – пишет Скатов в соцсетях.

Округ № 22 уже несколько раз попадал в фокус внимания «Континента Сибирь» и других СМИ. Например, «КС» рассказывал о появлении и снятии однофамильца Полякова, который обвинил КПРФ в применении черных технологий из 90-х.

Артем Скатов стал вице-мэром в 2016 году. До этого он дважды избирался в Законодательное собрание, но по другому округу – № 21, в который входит Заельцовский район.

В действующем созыве Заксобрания округ № 22 представляет Андрей Жирнов и «списочник» Ирина Диденко. Но КПРФ потеряла партийного спонсора, Диденко на следующие выборы выдвигается от «Единой России», возглавит тергруппу по Бердску.

Выборы в Законодательное собрание Новосибирской области пройдут 13 сентября 2020.

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