Новосибирский госуниверситет (НГУ) запускает первую прикладную магистерскую программу на Экономическом факультете. Вступительные испытания на программу «Инновационное предпринимательство и менеджмент» стартуют 16 июля.

Новая магистерская программа Экономического факультета НГУ «Инновационное предпринимательство и менеджмент» направлена на развитие прикладных навыков, которые помогут в процессе разработки и коммерциализации инновационной бизнес-идеи.

По данным пресс-службы НГУ программа рассчитана на выпускников, заинтересованных в получении финансово-экономических знаний и развитии предпринимательских компетенций, в том числе «мягких» навыков. «Она подойдет тем, кто планирует стать технологическими предпринимателями или корпоративными инноваторами, а также действующим предпринимателям, специалистам и менеджерам компаний, желающим обновить и дополнить имеющиеся компетенции с акцентом на предпринимательские навыки», — говорится в сообщении НГУ.

Среди выпускников ЭФ НГУ — основной акционер «Экспобанка» Игорь Ким, глава Scientific Future Management Андрей Бекарев, основатели компании «Сибирский берег» Александр Кычаков, Юрий Ан и Вадим Сухарев, ресторатор Олег Ионко, экс-глава Райффайзенбанка в Сибири Андрей Почеснев.

«Мы живем в такое время, когда, с одной стороны, множатся вызовы: эпидемии, климатические изменения, цифровизация и многое другое, что влияет и определяет нашу жизнь; с другой — растут технологические возможности, которые как создают проблемы, так и помогают их решать. Креатив, замешанный на инновациях, готовность рисковать, гибкость — все, что присуще предпринимательскому мышлению, — рассматривается как выход, возможность справиться с этими вызовами. Ставку на предпринимательство и креатив делают даже крупные компании — корпорации. Государство на национальном и региональном уровнях формирует программы по поиску и поддержке предпринимателей, формированию технологических инициатив, технопарки ждут резидентов. Это то, что можно видеть сейчас в России. Вместе с тем, это часть общего тренда — именно этим определяется успех похожих зарубежных программ, которые были для нас ориентиром», — отметила заместитель декана ЭФ по магистратуре (Менеджмент), доцент кафедры менеджмента ЭФ НГУ Елена Лиманова.

По данным НГУ программа будет опираться на опыт индустриальных партнеров и привлекать международных участников. Разработчики программы предлагают студентам возможность проработать предпринимательскую идею, сформировать команду и защитить бизнес-проект. Сопровождением студенческих проектов будет заниматься группа экспертов-трекеров с опытом работы в бизнес-проектах. Выбор проекта, комбинация обязательных курсов и курсов по выбору позволит студентам сформировать индивидуальный трек обучения с фокусом на предпринимательстве или на управленческих навыках работы в средних и крупных компаниях.

Одним из преподавателей проекта станет выпускник ЭФ НГУ, генеральный менеджер гостиницы «Миротель Новосибирск» Михаил Швецов. «Приглашение преподавать в мой ВУЗ на этой программе для меня большая честь. Я считаю, что очень важно, чтобы современные практики приходили в университет и давали знания студентам. Моя дисциплина относится к сфере цифрового маркетинга, моя задача — помочь студентам разобраться в более чем 40 инструментах маркетинга и понимать, как их применять. Особенно это важно для будущих инновационных проектов», — пояснил «Континенту Сибирь» Михаил Швецов.

Набор на новую программу идет с 20 июня. Вступительные испытания стартуют 16 июля и пройдут в 2 волны — в июле и августе. Программа предусматривает 14 бюджетных мест и до 11 платных.

Напомним, что президентом ЭФ НГУ является Гагик Мкртчян.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.