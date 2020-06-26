Сергей Кондратьев подал документы в избирательную комиссию. Для регистрации кандидатом в депутаты Заксобрания Новосибирской области нужно собрать около 2000 подписей.

Исполнительный директор механического завода «Искра» Сергей Кондратьев подал документы на выдвижение по округу № 24 в Калининском районе. Раньше эту территорию представлял бывший руководитель этого предприятия Анатолий Вандакуров, который ушел из жизни в октябре 2019 года.

По спискам ЛДПР в 2015 году по этой территории в Заксобрание прошел председатель совета директоров компании «Стрижи» Илья Поляков. Он уже подал документы о выдвижении на сентябрьские выборы как независимый кандидат по округу № 22 в Заельцовском районе Новосибирска.

В праймериз «Единой России» на территории округа № 24 выиграла Евгения Щетинкина 1966 года рождения. С сайта предварительного голосования удалена фактически вся информация о ней, что дает основание предположить, что ЕР вряд ли выдвинет ее в Заксобрание. На втором месте – бывший руководитель аппарата Совета депутатов Новосибирска, а теперь подчиненный Сергея Кондратьева, заместитель начальника отдела завода «Искра» Сергей Скрыпник.

Округ № 24 входит в зону интересов новосибирского отделения партии «Родина», которое возглавляет депутат горсовета Новосибирска Вячеслав Илюхин.

Помимо Сергея Кондратьева и Ильи Полякова на выборы в Законодательное собрание Новосибирской области в качестве независимых кандидатов подали заявки еще два человека: барабинский депутат, руководитель проекта New Kolhoz Константин Терещенко и ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук.

Выборы в Законодательное собрание Новосибирской области запланированы на 13 сентября 2020 года.

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