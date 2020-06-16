Региональный парламентарий Илья Поляков приступает к сбору подписей для регистрации кандидатом. Он собирается баллотироваться в Заксобрание по округу в Заельцовском районе Новосибирска – по территории, которую в действующем созыве представляют депутаты от КПРФ.

Будущие участники избирательной кампании начали сдавать документы на выдвижение в Заксобрание Новосибирской области. Одним из первых о желании баллотироваться официально уведомил региональный парламентарий, председатель совета директоров ГК «Стрижи», руководитель регионального фонда содействия развитию территорий ветхого и аварийного жилья «ВАЖНО» Илья Поляков. Утром 16 июня он написал заявление в территориальную избирательную комиссию Заельцовского района Новосибирска.

Илья Поляков планирует выдвигаться в региональный парламент по округу № 22 в Заельцовском районе Новосибирска. В действующем созыве территорию представляют члены фракции КПРФ – одномандатник Андрей Жирнов и «списочник» Ирина Диденко.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что на следующие выборы Ирина Диденко пойдет от «Единой России». Она выиграла праймериз ЕР на округе № 12 (Бердск, Искитимский район).

Илья Поляков собирается участвовать в кампании как независимый кандидат. Для регистрации ему нужно собрать около 2000 подписей потенциальных избирателей. Депутат отметил в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь», что на это у него около 1,5 месяцев. Его команда планирует приступить к сбору в ближайшее время: «Открываем избирательный счет, оплачиваем подписные листы и начинаем работу».

В 2015 году Илья Поляков получил мандат депутат Заксобрания Новосибирской области по спискам ЛДПР, представлял округ № 24 в Калининском районе Новосибирска. Он анонсировал смену территории выдвижения в конце прошлого года. «Я родился в Заельцовском районе, провел здесь всю жизнь. Давно участвую в развитии округа и намерен продолжать это делать», – отмечает в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь парламентарий.

Выборы в Законодательное собрание Новосибирской области запланированы на 13 сентября 2020 года.

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