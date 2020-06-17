Барабинский депутат, предприниматель Константин Терещенко приступает к сбору подписей, чтобы зарегистрироваться независимым кандидатом в региональный парламент. Он планирует баллотироваться на «остром» округе, где «Единая Россия» выставит экс-главу областного минздрава Олега Иванинского.

Депутат горсовета Барабинска, руководитель проекта Newkolhoz Константин Терещенко сдал документы в территориальную избирательную комиссию, чтобы выдвинуться в Заксобрание Новосибирской области по округу № 4 (Барабинский-Здвинский районы). Он планирует участвовать в выборах как независимый кандидат. Для регистрации нужно собрать около 2000 подписей. Допустимый процент брака – 5 %.

В ТИК Барабинского района редакции пояснили: подписные листы необходимо сдать не позднее 22 июля. Но Константин Терещенко попытается сделать это к концу июня. «В январе во время отчета перед жителями мне предложили выдвинуться в Заксобрание. Есть партии, взгляды которых я разделяю, но принципиальная позиция моих избирателей – чтобы я шел самовыдвиженцем», – отметил в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Константин Терещенко.

Ранее «КС» сообщал, что Терещенко предлагал обкому КПРФ поддержать его как своего одномандатника, что позволило бы ему избежать подписной кампании. Выдвигать в Заксобрание Новосибирской области кандидатов без сбора подписей могут КПРФ, ЕР, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Родина». По словам Константина Терещенко, ответа из обкома он не получил. Не исключено, что КПРФ сделает ставку на «списочника» в Заксобрании Евгения Гутова.

Много лет территория Барабинский-Здвинский районы остается одной из самых острых. В действующем созыве Заксобрания округ представляют член фракции КПРФ Евгений Гутов и члены объединения ЕР Александр Терепа и Сергей Титков. На сентябрьских выборах имена Титкова и Терепы появятся в списках ЕР по другим округам. Праймериз по Барабинской территории выиграл экс-глава областного Министерства здравоохранения, главврач областного онкодиспансера, член президиума регионального политсовета ЕР Олег Иванинский.

Константин Терещенко первым подал документы в ТИК Барабинского района. Ранее «Континент Сибирь» предполагал, что в выборах по округу может принять участие заместитель председателя новосибирской «Родины» Елена Зубова. ЛДПР традиционно выставляет своих кандидатов по всем округам.

В 2011 году Константин Терещенко впервые выиграл выборы в Совет депутатов Барабинска при поддержке «Единой России». В 2015 году выдвигался в Заксобрание Новосибирской области как независимый кандидат, избирком отказал ему в регистрации. В 2016 году самовыдвиженцем в Барабинске обошел экс-спикера местного горсовета, единоросса Александра Кибальникова. В 2017 Терещенко лишили мандата, предлогом стали недочеты в декларации. В 2018 на довыборах он вернул депутатские полномочия.

Выборы в Заксобрание Новосибирской области намечены на сентябрь 2020.

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