Ушел из жизни депутат законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Вандакуров

Анна Сугатова
 
Анатолий Николаевич Вандакуров

Сегодня, 23 октября, стало известно о смерти депутата законодательного собрания Новосибирской области, члена комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Анатолия Вандакурова.

Как сообщили в пресс-службе законодательного собрания, по словам родственников, Анатолий Вандакуров ушел из жизни после продолжительной тяжелой  болезни.

В региональном парламенте депутат был членом комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. В прошлом возглавлял ФГУП НМЗ «Искра», а после приватизации федерального государственного унитарного предприятия до 2017 года был гендиректором ОАО «Новосибирский механический завод «Искра».

Анатолий Вандакуров родился 27 марта 1962 года в селе Новокремлевское Коченевского района Новосибирской области. Среди имеющихся у него наград – Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетный знак Законодательного Собрания Новосибирской области, Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области «Общественное признание».

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