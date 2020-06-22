Ректор Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Федорук подтвердил свое решение баллотироваться в депутаты законодательного собрания региона на выборах осенью 2020 года. Ректор НГУ подал документы на участие в выборах в территориальную избирательную комиссию Академгородка.

По информации источников из окружения Михаила Федорука, 19 июня ректор Новосибирского государственного университета передал необходимый пакет документов для регистрации в качестве кандидата на выборах в Законодательное собрание НСО в территориальный избирком Академгородка.

Михаил Федорук примет участие в выборах в статусе самовыдвиженца по округу №37. Как следует из информации, размещенной на сайте избирательной комиссии Новосибирской области, он стал третьим самовыдвиженцем после действующего депутата Законодательного собрания НСО, гендиректора ГК «Стрижи» Ильи Полякова и депутата горсовета Барабинска, руководителя проекта Newkolhoz Константина Терещенко.

Напомним, что о возможном участии Михаила Федорука в выборах в заксобрание региона «Континент Сибирь» писал в январе 2020 года. Также в процессе обсуждения стратегии развития НГУ 5 июня замглавы СО РАН, руководитель Института ядерной физики, академик Павел Логачёв предложил усилить позиции проекта «Академгородок 2.0» в региональной и федеральной повестке путём выдвижения ректора НГУ Михаила Федорука в региональное Законодательное собрание. Выборы депутатов седьмого созыва в ЗС Новосибирской области пройдут 13 сентября 2020 года.

Михаил Петрович Федорук родился 18 февраля 1956 года в селе Дупленка Коченевского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола в 1982 году. С 2012 года – ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет».

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