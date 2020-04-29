Компании, попавшие в список системообразующих предприятий, могут рассчитывать на льготные кредиты, которые отчасти субсидируются государством в размере ключевой ставке Центробанка.
Новосибирская область представлена в этом списке 13 предприятиями:
- АО «Авиакомпания »Сибирь»»
- АО «Экспресс-пригород»
- ЗАО «Центр финансовых технологий»
- АО «Новосибирская птицефабрика»
- ФКП «Анозит»
- ООО «Предприятие »Элтекс»»
- ООО «Обувь России»
- АО «Советская Сибирь»
- АО «РЭС»
- ПАО НПО «Элсиб»
- МУП «Горводоканал»
- ОАО «Новосибирскавтодор»
- ООО «Новосибирский транспортный терминал»
Всего в перечне Министерства экономического развития России указаны более 1100 предприятий. Они будут получать от государства первоочередную адресную помощь и льготные банковские кредиты.
Напомним,