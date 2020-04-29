13 новосибирских предприятий включены Минэкономразвития страны в число системообразующих

Валерий Иванов
 

Компании, попавшие в список системообразующих предприятий, могут рассчитывать на льготные кредиты, которые отчасти субсидируются государством в размере ключевой ставке Центробанка.

Новосибирская область представлена в этом списке 13 предприятиями:

  • АО «Авиакомпания »Сибирь»»
  • АО «Экспресс-пригород»
  • ЗАО «Центр финансовых технологий»
  • АО «Новосибирская птицефабрика»
  • ФКП «Анозит»
  • ООО «Предприятие »Элтекс»»
  • ООО «Обувь России»
  • АО «Советская Сибирь»
  • АО «РЭС»
  • ПАО НПО «Элсиб»
  • МУП «Горводоканал»
  • ОАО «Новосибирскавтодор»
  • ООО «Новосибирский транспортный терминал»

Всего в перечне Министерства экономического развития России указаны более 1100 предприятий. Они будут получать от государства первоочередную адресную помощь и льготные банковские кредиты.

Напомним,

 

 

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  