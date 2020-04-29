Компании, попавшие в список системообразующих предприятий, могут рассчитывать на льготные кредиты, которые отчасти субсидируются государством в размере ключевой ставке Центробанка.

Новосибирская область представлена в этом списке 13 предприятиями:

АО «Авиакомпания »Сибирь»»

АО «Экспресс-пригород»

ЗАО «Центр финансовых технологий»

АО «Новосибирская птицефабрика»

ФКП «Анозит»

ООО «Предприятие »Элтекс»»

ООО «Обувь России»

АО «Советская Сибирь»

АО «РЭС»

ПАО НПО «Элсиб»

МУП «Горводоканал»

ОАО «Новосибирскавтодор»

ООО «Новосибирский транспортный терминал»

Всего в перечне Министерства экономического развития России указаны более 1100 предприятий. Они будут получать от государства первоочередную адресную помощь и льготные банковские кредиты.

Напомним,

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