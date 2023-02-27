Минэкономразвития предложило властям Кузбасса самим профинансировать строительство ВПП в Шерегеше

Министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочего совещания в Шерегеше 27 февраля предложил властям Кузбасса самостоятельно найти источники финансирования строительства взлётно-посадочной полосы в аэропорту, который планируется возвести вблизи горнолыжного курорта.

Как отметил Максим Решетников в ходе совещания, необходимо учитывать ограниченность ресурсов федерального бюджета. Он напомнил, что в Кузбассе планируется также строительство аэродромной инфраструктуры Кемерова и нового терминала в аэропорту Новокузнецка.

При этом, по словам министра, федеральная программа по финансированию строительства аэродромной инфраструктуры на ближайшие пять лет уже сформирована.

«Наше предложение — конъюнктурные доходы Кузбасса инвестировать в этот объект (аэропорт Шерегеша), чтобы за счёт будущих налогов, которые курорт всё равно будет генерить, эти расходы вернулись в бюджет», – сказал Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Шерегеш (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).

Как сообщал в феврале министр транспорта Кемеровской области Сергей Рубан, строительство аэропорта в 7 км от горнолыжного курорта Шерегеш оценивается сегодня в 15 млрд руб. Из них 10 млрд руб. составляет стоимость аэродромной инфраструктуры, а 5 млрд руб. – стоимость терминала. Объект изначально планировалась построить к 2024 году.

В ноябре 2021 года о готовности принять участие в финансировании проекта заявило ООО «Новапорт». Компания планировала выделить на строительство аэропорта вблизи курорта 7 млрд руб. При этом в феврале 2023 года генеральный директор новосибирского аэропорта «Толмачёво» и руководитель Сибирского кластера аэропортов компании «Новапорт» Евгений Янкилевич сообщал, что холдинг приступит к работам лишь при условии выделения федеральных средств на строительство взлётно-посадочной полосы.

Напомним, что в конце января аэропорту Норильска был присвоен статус международного.