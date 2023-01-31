Аэропорт Норильска стал международным

Норильскому аэропорту, соединяющему север Красноярского края с другими российскими регионами, присвоен статус международного. Соответствующее распоряжение выпустило правительство РФ.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, воздушная гавань будет включена в действующий перечень аэропортов федерального значения.

Вопрос о присвоении аэропорту Норильска статуса международного в 2021 году поднимал глава города Дмитрий Карасёв. По его мнению, для этого есть все условия.

«Все мы летаем за границу, но прежде, чем туда попасть, нужно прилететь (из Норильска) в большой город — Красноярск, Москва, Санкт-Петербург», — сказал он на стратегической сессии по обновлению заполярного города «Норильск-2035. Трансформация» в апреле 2021 года (цитата по изданию «Коммерсант»).

Аэропорт Норильск (Алыкель) расположен в 52 км от города. Он связывает север Красноярского края с другими регионами России наряду с судоходными путями. Введён в эксплуатацию в 1966 году.

Напомним, что в декабре 2021 года был утверждён комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года. Он подразумевает комплекс мер, направленных на повышение уровня жизни в промышленном центре. На реализацию плана потребуется 120 млрд руб. Большую часть из этой суммы – более 80 млрд руб. – направит ПАО ГМК «Норильский никель». Другие источники финансирования – федеральный бюджет, а также бюджеты Красноярского края и Норильска.