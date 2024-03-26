Красноярский Международный аэропорт имени Хворостовского вошел в шорт-лист соискателей премии «Крылья России», сообщает пресс-служба учреждения. Войдет ли он в число победителей — станет известно в начале апреля.

Красноярский аэропорт выдвинут на Национальную авиационную премию «Крылья России» в номинации авиаузлов, имеющих пассажиропоток от 3 до 14 миллионов человек в год, в той же группе оказались аэропорты Казани, Минеральных Вод, Уфы и Сочи. Всего российские аэропорты, претендующие на премию, распределены на 12 номинаций. Лучшую воздушную гавань в рамках премии «Крылья России» определят 2 апреля этого года.

Победителей и лауреатов будет определять жюри из трех с лишним десятков представителей авиационного бизнеса, научных институтов, общественных организаций и средств массовой информации, а также независимые эксперты. Торжественная церемония пройдет в Москве 2 апреля 2024 года. Организатором премии выступает ATO Events при поддержке Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта и делового авиационного портала ATO. RU.

Ранее мы сообщали, что кемеровский аэропорт сообщил о росте убытков на фоне увеличения выручки.