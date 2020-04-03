Глава минэкономразвития НСО назвал наиболее пострадавшие от ограничительных мер отрасли

Туроператоры, авиаперевозки, автоперевозки, гостиничный бизнес, общепит, досуговый бизнес, салоны красоты и химчистки больше всего пострадали в Новосибирской области из-за введенных в связи с угрозой коронавируса ограничительных мер.

О пострадавших от пандемии отраслях на прошедшем в пятницу брифинге рассказал глава минэкономразвития Новосибирской области Лев Решетников. В основном, это малый и средний бизнес. Многие коммерсанты уже вышли к властям с предложениями мер, которые могут спасти их предприятия. «С предложениями обратились «Опора России», Союз транспортников и логистов Сибири, обратилось много гостиниц, туроператоров и, конечно, наш «Экспоцентр», — сказал Лев Решетников. Он добавил, что предложения поступают разные – от масштабных налоговых преференций до внесения изменений в федеральное законодательство. «Но здесь нужно найти правильный компромисс. Налоги формируют зарплату врачей, учителей, и просто так оставить их без зарплаты – было бы по меньшей мере странно», — пояснил Лев Решетников.

Что касается крупных промышленных предприятий Новосибирска, и насколько они могут пострадать от ограничительных мер, по словам главы министерства говорить пока рано. «Будет проведен экономический анализ и подготовлен специальный стресс-тест», — сказал Лев Решетников.

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