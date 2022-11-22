Поезд с историей региональных брендов начал курсировать в новосибирском метро

Тематический поезд, посвящённый истории самых известных торговых марок Новосибирской области, запущен в городском метрополитене. Состав будет курсировать до апреля 2023 года, за это время он познакомит с местными брендами до 45 миллионов пассажиров.

Проект «Поезд региональных брендов» обсудили на рабочей встрече в правительстве региона 22 ноября губернатор Андрей Травников, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин, а также представители новосибирских предприятий.

Андрей Травников в ходе встречи напомнил, что проект подготовлен правительством региона, Сибирским центром ФИПС и Роспатентом.

«Проект направлен на то, чтобы привлечь внимание к такой важной деятельности, как регистрация товарных знаков, собственных брендов, патентов на открытия, изобретения. Кроме того, для нас это ещё одна возможность напомнить об особенностях Новосибирской области, которая вот уже 85 лет развивается быстрее, чем многие регионы нашей страны. Развивается не за счёт сырьевой составляющей или индустриальной основы, а за счёт человеческого капитала.

В этом поезде представлены только некоторые из наших марок, самые известные в регионе, но таких брендов – большой и малой величины, уже известных или появившихся лишь в этом году, в Новосибирской области десятки тысяч, это знаковый сегмент нашей экономики. Значимость этой идеи для региона – в продвижении имиджа области, подтверждении того, что у нас сформирован комфортный инвестиционный и бизнес-климат», — отметил глава региона.

В информационных материалах поезда рассказывается о региональных товарных знаках таких компаний и организаций, как производитель молочной продукции «Купино», производитель фруктовых батончиков на основе сухофруктов «Белое дерево», НГТУ, «Новосибирская область Сибирь Здесь», «Новосибирь», производители минеральной воды «Карачинская», «Дупленская» и «Доволенская», санатории «Озеро Карачи», Доволенский и Краснозёрский, «Ордынская роспись» и «Федосихинские пельмени». Кроме того, по отсканированному QR-коду можно попасть на сайт компании, где представлена информация о продукции.

По словам главы Роспатента Юрия Зубова, сейчас Новосибирская область занимает пятое место среди российских регионов по количеству заявок на товарные знаки.

«Уникальные региональные товары могут находиться не только под охраной товарного знака, но и наименования места происхождения товара, а также географического указания. Именно такие товары и услуги являются «визитными карточками» региона, которые находятся под надежной охраной ведомства», — отметил на встрече Юрий Зубов.

Директор ФИПС Олег Неретин пояснил, что у Новосибирской области виден рост и есть куда двигаться в сфере регистрации региональных брендов.

В рамках проекта также предоставлена информация о способах защиты брендов с помощью услуг Роспатента и ФИПС. Напомним, что в сентябре прошлого года правительство Новосибирской области, Минэкономразвития России и Роспатент подписали трёхстороннее соглашение о защите интеллектуальных прав. В рамках его реализации планируется развитие инфраструктуры в сфере интеллектуальной собственности в регионе.

Как сообщалось, филиал Федерального института промышленной собственности (ФИПС) открылся в Новосибирской области в августе прошлого года.