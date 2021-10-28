Правительство России одобрило создание особой экономической зоны в Кузбассе

Правительство России одобрило создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Кузбасс» в Кемеровской области. На её территории разместятся предприятия шести якорных резидентов с общим объёмом инвестиций 10,5 млрд рублей.

О решении правительства России сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на заседании регионального парламента 28 октября.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу региона, сейчас готовится соответствующее документальное оформление.

Проект постановления о создании особой ОЭЗ в Кемеровской области минэкономразвития РФ подготовило на прошлой неделе.

1 октября Серей Цивилёв обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать на территории Кемеровской области особую экономическую зону, где будут реализованы проекты в неугольных отраслях экономики. В середине месяца региону одобрили заявку на получение бюджетного инфраструктурного кредита в том числе на развитие ОЭЗ в размере 5,6 млрд руб.

Согласно проекту, общая площадь особой экономической зоны составит 1,7 тыс. га. Она включит в себя территории неработающего завода по производству пороха «Прогресс», остановленного железобетонного комбината и неиспользуемые территории химического завода «Азот», а также транспортный узел в районе моногорода Топки с развитой железнодорожной инфраструктурой.

На территории ОЭЗ планируется реализация проектов шести якорных резидентов с общим объёмом инвестиций 10,5 млрд руб. Здесь откроется производство минеральной ваты, медицинских изделий и оборудования, бумажной упаковки из вторсырья для пищевых продуктов, а также диоксида углерода. Также на территории особой экономической зоны планируется создание завода по производству твёрдых и полутвёрдых сыров и комплекса по сжижению природного газа в городе Топки. Предполагается, что на этих предприятиях будет создано порядка 350 рабочих мест.

Как ранее отмечал заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, создание проектов в неугольных сферах требуется для диверсификации экономики Кемеровской области, способствующей адаптации региона к условиям сокращения доли угля в мировом энергобалансе.

«Наряду с утвержденными планом развития Кемеровской области, программой диверсификации, а также соглашениями с угольными компаниями о направлении части прибыли в неугольные проекты, создание ОЭЗ будет способствовать привлечению инвестиций в регион и изменению структуры занятости», — цитировало министерство Сергея Галкина.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин поручил начать работы по строительству дороги в обход Кемерова в 2021 году.