В волонтерской программе перевозчика, работающего на маршрутах №20 и №55 уже зарегистрировались около 50 человек, пожелавших стать волонтерами и получить значительную скидку на проезд.

Скидка для тех, кто готов помогать нуждающимся, составит 50% и проезд обойдется в 25 рублей вместо 50. Они получат специальную карту, которую смогут предъявлять водителю маршрутки.

«Мы решили помогать пожилым людям и тем, кто сам не может сходить в магазин сейчас, в период пандемии, — рассказал «Континенту Сибирь» Михаил Большов, коммерческий директор компании «ЛОТиОС», обслуживающей эти маршруты. — Заказ будет отправляться в чат волонтеров в WhatsApp, и тот, кто ближе всего живет, сможет помочь нуждающемуся».

Желающие стать волонтерами могут заполнить анкету на сайте и, после проверки службой безопасности, новый волонтер приглашается в офис компании за картой. По словам Михаила Большова, зарегистрировлись уже около 50 человек и несколько из них карту уже забрали.

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