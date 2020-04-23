Новосибирские промышленные предприятия, несмотря на текущую экономическую ситуацию, продолжают развитие и вывод на рынок новых продуктов. Так, АО «Сибиар» начало производство нового дезинфицирующего продукта. Выпуск аэрозоля-антисептика предприятие освоило уже в начале пандемии короновируса.

По словам технического директора предприятия, участника предварительного голосования «Единой России» Виктора Плутахина, за последние три года на заводе произошла масштабная модернизация. Установлена новая конвейерная линия, позволяющая существенно увеличить выпуск продукции.

«Линии по производству баллонов изготовлены по современным технологиям – они более производительные и автоматизированные. Первую рецептуру антисептиков мы разработали еще в начале пандемии и выпустили 350 тысяч баллонов. Но пришли к выводу, что состав дезинфекторов нужно доработать и усовершенствовать. Сейчас мы выпускаем продукт, который способен эффективно уничтожать на поверхностях значительную часть микробов, в том числе туберкулезную палочку. Возможно, в будущем, мы усовершенствуем такие аэрозоли, но тогда обратимся за помощью к вирусологам «Вектора», — рассказал генеральный директор «Сибиара», участник предварительного голосования «Единой России» Виктор Кушнир.

Завод «Сибиар» (бывший Новосибирский завод бытовой химии) введён в строй в 1974 году. Сегодня компания «Сибиар» является крупным игроком на рынке парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке. В год компания производит более 120 млн единиц продукции. Продукция АО «Сибиар» отгружается в более чем 150 городов России и стран СНГ – в Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан, Армению. Ассортимент выпускаемой продукции предприятия – более 200 наименований.

В свою очередь Виктор Плутахин отметил, что была разработана новая рецептура, которая безопасна для кожи человека. «Этот препарат находится в «зеленой зоне» и его можно применять, не опасаясь негативного воздействия на организм и окружающую среду», — уточнил Виктор Плутахин.

Напомним, что 7 апреля завод «Сибиар» посетил губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников. Главе региона продемонстрировали производственные мощности компании, а также реализуемые профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

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