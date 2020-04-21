Курорт «Белокуриха» выйдет на рынок автотранспортных предприятий

Руководство алтайского АО «Курорт Белокуриха» планирует диверсифицировать бизнес, создав собственные автотранспортное предприятие и ремонтно-строительное управление.

Информация о планируемом выходе курорта на автотранспортный рынок содержится в годовом отчете акционерного общества, размещенном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. «Белокуриха» планирует создать два отдельных предприятия: АО «АТП курорта» и АО «РСУ курорта». «Предприятия смогут самостоятельно выходить на рынок, участвовать в госзакупках в качестве подрядчиков, что позволит им больше работать и зарабатывать, — отметил генеральный директор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

Напомним, осенью прошлого года «Белокуриха» уже диверсифицировала курортный бизнес, создав отдельное сельхозпредприятие «Алтайские луга», куда вошли «Сибирское подворье» и «Живая рыба». АО «Алтайские луга» зарегистрировано в селе Новотырышкино Смоленского района Алтайского края, после реорганизации АО «Курорт Белокуриха». Отмечается, что акционеры курорта также стали акционерами нового сельхозпредприятия.

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