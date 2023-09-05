Гендиректор алтайского курорта Белокуриха получит депутатский мандат

Вакантный мандат депутата Алтайского краевого Заксобрания перейдет к генеральному директору АО «Курорт Белокуриха» Константину Ежову. 4 сентября президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» поддержал его кандидатуру. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Мандат освободился после того, как свои депутатские полномочия досрочно сложил Антон Васильев, которого избрали уполномоченным по правам человека в Алтайском крае.

«На выборах в краевое Заксобрание в сентябре 2021 года Антон Васильев возглавлял территориальную группу № 16, следовавшие за ним четыре кандидата отказались от освободившегося мандата. После этого президиум регионального политсовета партии принял решение передать мандат Константину Ежову, возглавлявшему территориальную группу № 14», — пояснили в пресс-службе партии.

Кандидатуру Ежова рассмотрит президиум Генсовета «Единой России». В случае ее утверждения на федеральном уровне реготделение партии представит в избирательную комиссию Алтайского края документы, необходимые для передачи мандата Константину Ежову.

Ранее свои заявления о вступлении во фракцию «Единая Россия» Алтайского краевого Заксобрания написали покинувшие партию и фракцию КПРФ депутаты Владимир Громов и Дмитрий Рождественский.