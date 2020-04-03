Новый состав электропоезда серии ЭП2Д начал курсировать на пригородных маршрутах Новосибирской области.

В четверг, 2 апреля, новый современный электропоезд серии ЭП2Д вышел в первый рейс по маршруту Новосибирск-Главный – Черепаново. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Электропоезд стал третьим в парке подвижного состава, курсирующего в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги. В конце прошлого года в регионе уже вышли на маршруты два аналогичных современных состава серии ЭП2Д. Они были приобретены на паритетных условиях правительством Новосибирской области и ОАО «РЖД» через увеличение уставного капитала пригородного перевозчика – компании «Экспресс-пригород».

В электропоездах серии ЭП2Д созданы более комфортные условия для пассажиров – в салонах вагонов установлены сидения новой конструкции, увеличена площадь тамбуров, есть крепления для велосипедов. Вагоны оснащены современной климатической системой, дополнительными средствами безопасности.

Вся необходимая для пассажиров информация транслируется на табло, в составе установлена система видеонаблюдения, которая позволяет машинисту из кабины контролировать не только основные помещения в составе поезда, но и внешний периметр.

Важная особенность электропоезда – доступность для маломобильных пассажиров. Вагоны оснащены подъемником для посадки и высадки пассажиров на кресле-коляске.

В дальнейшем состав будет назначаться на другие востребованные пригородные маршруты Новосибирской области.

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