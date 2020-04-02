Дорогой к новосибирской ледовой арене займется строитель вододрома в Кольцово

Компания «Сибгидромехстрой» стала единственным участником и победителем тендера на разработку руслового притрассового карьера и укладку грунта для строительства автодороги от Октябрьского моста к будущей ледовой арене.

Тендер, заказчиком в котором выступало МУП «УЗСПТС», был объявлен 12 марта, прием заявок шел до 1 апреля. Начальная цена контракта составляла 113,4 млн рублей. Исполнителю предстоит выполнить разработку руслового притрассового карьера строительного песка «Арена» гидромеханизированным способом. Подрядчик также должен обеспечить укладку грунта в штабель для строительства земляного полотна автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста. По итогам рассмотрения заявок, единственным участником и победителем конкурса стала компания «Сибгидромехстрой» (Сибгмс) с ценой контракта 94,5 млн рублей.

Компания «Сибгидромехстрой» специализируется на гидромеханических работах. В числе объектов компании — очистка золоотвалов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Новосибирске, расчистка озер в Тюменской, Омской, Новосибирской областях, Алтайском крае, намыв земляного полотна пойменной насыпи на подходе к мосту через Обь на Северном обходе Новосибирска, намыв территории под строительство «ЭкспоЦентра», устройство ванны вододрома в Кольцово и другие. По данным СПАРК-Интерфакс, владельцами «Сибгмс» с уставным капиталом 55,9 тыс. рублей являются частные лица.

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