В Томске появились автоматы с бесплатной чистой питьевой водой

Мощность автоматов, установленных пока в двух общежитиях томского политехнического университета (ТПУ) — пятьсот литров воды в час. Все студенты университета могут пользоваться ими бесплатно.

Программа «Чистая вода» в Томской области стартовала 2017 году. В рамках этой программы в населенных пунктах устанавливаются локальные водоочистные комплексы, разработанные специалистами Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ. За три года действия программы обеспеченность жителей томских сел чистой питьевой водой выросла на 56 %.

«Наши студенты очень интересовались программой «Чистая вода», спрашивали про возможности для общежитий и появилась идея установить водоочистные комплексы в нашем студгородке. Мы хотим, чтобы автоматами пользовались все студенты Томского политеха», — рассказал директор Инженерной школы новых производственных технологий Алексей Яковлев.

В перспективе разработчики планируют оснастить подобными аппаратами корпуса ТПУ и весь студгородок. «Мы можем устанавливать такие автоматы не только в политехе, но и в кампусах университетов Томска, чтобы обеспечить чистой водой всех студентов», — добавил Алексей Яковлев.

Напомним, компания SKY LIFT объявила о разработке модели пассажирского лифта с автоматической системой фильтрации воздуха.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.