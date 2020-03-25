Новосибирский завод предложил потребителям лифты с системой обеззараживания воздуха

Иван Петров
 

Новосибирская компания SKY LIFT объявила о разработке модели пассажирского лифта, оснащенной автоматической системой фильтрации воздуха.

Речь идет о  комплектации кабины лифта наноионным очистителем, спроектированным  специально для размещения в кабине лифта. По данным компании, устройство способно  провести дезодорацию, удалить из воздуха опасные вещества, частицы
пыли и др, защитить от плесени. Такие очистные системы применяются в  помещениях с высокими требованиями к подавлению антибактериальной и  вирусной активности.

«Используемая технология очистки и дезинфекции изменила методы и  концепцию очистки воздуха во всем мире. Она препятствует росту  бактерий и вирусов, характеризуется коэффициентом уничтожения  микробов ≥ 99%, скоростью удаления формальдегида ≥ 90%, степенью  удаления бензола и аммиака ≥ 90%. Наноионный очиститель не требует  технического обслуживания, длительность его работы 30 000 часов. При  его использовании нет необходимости в постоянной смене расходных  материалов, Кроме того, благодаря использованию технологий,  содержащих наноионные частицы, очиститель для человеческого  организма безопасен», — пояснил генеральный директор компании SKY LIFT Анатолий Опрышко.

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