Новосибирский завод предложил потребителям лифты с системой обеззараживания воздуха

Новосибирская компания SKY LIFT объявила о разработке модели пассажирского лифта, оснащенной автоматической системой фильтрации воздуха.

Речь идет о комплектации кабины лифта наноионным очистителем, спроектированным специально для размещения в кабине лифта. По данным компании, устройство способно провести дезодорацию, удалить из воздуха опасные вещества, частицы

пыли и др, защитить от плесени. Такие очистные системы применяются в помещениях с высокими требованиями к подавлению антибактериальной и вирусной активности.

«Используемая технология очистки и дезинфекции изменила методы и концепцию очистки воздуха во всем мире. Она препятствует росту бактерий и вирусов, характеризуется коэффициентом уничтожения микробов ≥ 99%, скоростью удаления формальдегида ≥ 90%, степенью удаления бензола и аммиака ≥ 90%. Наноионный очиститель не требует технического обслуживания, длительность его работы 30 000 часов. При его использовании нет необходимости в постоянной смене расходных материалов, Кроме того, благодаря использованию технологий, содержащих наноионные частицы, очиститель для человеческого организма безопасен», — пояснил генеральный директор компании SKY LIFT Анатолий Опрышко.

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