Анатолий Локоть: «В 2019 году планируется капитально отремонтировать 518 многоквартирных домов в Новосибирске»

В 2019 году в Новосибирске приведут в порядок 518 домов, в том числе установят почти 200 лифтов. Мэр Анатолий Локоть принял участие в выездном совещании губернатора области Андрея Травникова по реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Как отметил Анатолий Локоть, эта одна из региональных программ, которая реализуется в Новосибирске наиболее успешно. Так, с 2014 года в городе капитально отремонтировано более 1650 домов. Начинали реконструировать по 65-70 жилых зданий в год. В 2019 в планах привести в порядок 518 многоквартирных домов, причем 153 из них уже отремонтированы, а более 180 — находятся в работе.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, судя по темпам, задача этого года будет выполнена в запланированном объеме и в заявленные сроки.

«Важный параметр, на который необходимо ориентироваться – качество. Такое требование власти предъявляют компаниям-подрядчикам, которые выиграли конкурсы и работают на этих объектах. Интенсивность работ высокая, и очень важно, чтобы в ходе ремонта соблюдались технологии. Оплата подрядчикам производится только после выполнения определенного этапа работ», – подчеркнул мэр города.

Меняется и отношение жителей к программе капремонта многоквартирных домов. Об этом можно судить по показателю собираемости взносов в Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области, который на сегодняшний день достиг почти 90% порога. Однако для полноценной реализации программы необходимо довести этот показатель до абсолютного. Как отметил губернатор Андрей Травников, с таким уровнем собираемости сроки капитального ремонта каждого десятого дома могут отодвигаться.

По словам главы региона, сначала были объективные проблемы, но сегодня механизм отлажен. Снизилось в разы количество жалоб жителей на качество ремонта МКД.

Стоит отметить, что в приемке объектов участвуют, в том числе, жители и управляющие компании. Все разногласия и возникающие вопросы решаются в диалоге, основанном на стремлении услышать друг друга и достичь хорошего результата.

Один из объектов капитального ремонта, который сегодня посетили руководители области и города в ходе выездного совещания, – кирпичный дом №33 на ул. Сибирской. Здание построено в 1934 году. В 2018 здесь был проведен первый этап работ — отремонтирована крыша, заменены системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения. Сейчас начались работы по ремонту подвала и фасада здания.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что на обустройство поселка Гвардейский, который расположен в Калининском районе Новосибирска, будет направлено в текущем году порядка 100 млн рублей. На эти деньги отремонтируют 2,5 км дорог и благоустроят 9 дворовых территорий.

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