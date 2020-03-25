«Континент Сибирь» запускает серию публикаций о том, какие меры для защиты сотрудников, клиентов и контрагентов от угрозы ОРВИ и непосредственно коронавируса принимают сибирские компании разных сфер экономики. Открывает рубрику Агентство инвестиционного развития Новосибирской области.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов отметил, что в возглавляемой им организации не поддаются панике из-за угрозы коронавируса, но при этом намерены соблюсти весь минимум рекомендуемых мер профилактики.

«Прежде всего, мы сдвинули начало рабочего дня на час, и в ближайшие две недели сотрудники будут приезжать на работу к 10.00. Всё-таки в это время общественный транспорт уже не так перегружен, а значит риск заразиться ОРВИ меньше», — рассказал «Континенту Сибирь» Александр Зырянов.

Положительно рассматривает директор АИР и перевод сотрудников на удаленный режим работы, намереваясь внедрять эту практику у себя в компании. Определять, кого можно перевести на «удаленку», а кого нет, будут непосредственные руководители подразделений, исходя из объема и характера работы сотрудников. При этом всех перешедших на домашнюю работу будут контролировать и даже попросят подписать определенные обязательства.

«Главное условие для «удаленки» – сотрудники должны находиться дома. Мы будем проверять – созваниваться. Но я надеюсь на сознательность коллег, и что они не пойдут гулять по торговым центрам. Будем держать постоянную связь со всеми при помощи общего чата в мессенджере. Это мера элементарная, но она позволит отказаться от проведения некоторых внутренних совещаний», — уверен Александр Зырянов.

С клиентами в АИР сегодня также стараются взаимодействовать, по возможности, дистанционно. Если консультации для бизнеса не требуют посещения офиса, то их проводят по скайпу.

В качестве одной из самых эффективных мер директор АИР советует всем руководителям компаний пересмотреть схему оплаты труда на период пандемии коронавируса. А именно – компенсировать заболевшим ОРВИ сотрудникам разницу между суммой, причитающейся по больничному листу и зарплатой.

«Самое основное, что бы я посоветовал сделать всем руководителям, и что сделали мы, это компенсировать разницу между больничным и зарплатой. Ведь если человек уверен, что получит свою заработную плату на 100%, он не будет рваться на работу с температурой и кашлем, а при малейших симптомах ОРВИ останется дома», — считает Александр Зырянов.

Не игнорируют в АИР и рекомендаций ВОЗ относительно личной профилактики заражения ОРВИ. Причем повысили требования здесь не только к личной гигиене сотрудников, но и посетителей офиса агентства.

«На входе в офис мы разместили объявление для клиентов, что с признаками ОРВИ вход категорически запрещен, а прежде чем идти к сотруднику, нужно тщательно вымыть руки. Для этого в санузлах мы заменили стандартное моющее средство на старое проверенное – дегтярное мыло. Кроме того, рассчитываю, что скоро к нам поступит специальное средство для мытья рук, которое мы заказали нашей родственной структуре – Биотехнопарку», — рассказывает подробности Александр Зырянов.

Особые меры профилактики распространения ОРВИ будут действовать в компании до 15 апреля. Но при необходимости их планируют продлить. Помимо утвержденных правил, Александр Зырянов полагается на личную сознательность своих коллег, а также призывает всех новосибирцев проявить ответственность и не приходить на работу больными.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.