В ходе пресс-конференции Сбербанка 18 марта одним из ключевых вопросов было подключение банка к Системе быстрых платежей, которое так и не состоялось. До сих пор Сбербанк оставался единственным системно значимым банком, который не работал с СБП, а использовал свою систему переводов. Но скоро заработает и с «общей»

«Мы подключаемся. На текущий момент идет технологический интеграционный проект. В первых числах апреля будет запущена на клиентов», — сообщила заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Светлана Кирсанова.

Тема цифровизации бизнеса сыграла в ходе пресс-конференции достаточно весомую роль. Не последним фактором в этом стала и ситуация с коронавирусом и его влияние на работу Сбербанка. «Исходя из тех показателей, что мы имеем сейчас, мы не ощущаем никаких панических настроений. Сейчас вообще главное, к чему мы призываем — никакой паники, — призвала Светлана Кирсанова. — Все наши с услуги продолжают работать бесперебойно, но мы фокусируем наших клиентов на то, что безналичная оплата продолжает оставаться одной из самых удобных и доступных для наших клиентов. Абсолютно все услуги доступны в режиме онлайн».

По ее словам, сейчас очень важно получать как можно больше банковских услуг через через дистанционные каналы — сейчас в режиме full-online работает уже 128 банковских сервисов. Каждый пятый клиент Сбербанка вообще не пользуется наличными деньгами, предпочитая безнал и удаленное обслуживание. И возможно, в связи со сложившейся обстановкой, их станет еще больше.

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