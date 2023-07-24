С 2019 года россияне получили возможность регистрироваться в качестве самозанятых. Таким образом, многие граждане, ранее работавшие в «серой зоне», смогли легализовать свои заработки и получать определенные бонусы от государства — к примеру, освобождение их доходов от НДФЛ. Логичным развитием темы самозанятости стало появление онлайн-инфраструктуры для этой категории граждан. Пресс-служба Сбера поделилась статистикой по пользователям их профильного сервиса «Свое дело».

Как сообщается, количество пользователей упомянутого сервиса на данный момент превышает 1,5 млн. человек. Большинство из них работают в строительстве и ремонте (22,9%), ИТ (13,6%), автоперевозках и автосервисе (13%), индустрии красоты (12,2%), маркетинге, рекламе и исследованиях (8,8%). Лидерами по количеству зарегистрированных в сервисе самозанятых стали Москва с 20,4% и Санкт-Петербург, на который пришлось 7,3% регистраций. Средний возраст пользователя «Своего дела» составил 34 года.

По статистике сервиса, подавляющее большинство потребителей услуг самозанятых — физические лица, на их долю приходится 89% всех операций. Самым популярным методом расчета является прямой перевод денег на банковскую карту.

После регистрации самозанятости в СберБанк Онлайн пользователю открывается возможность формировать чеки вручную или автоматически (при поступлении переводов от физических лиц), отправлять их клиентам, просматривать статистику дохода. Кроме того, можно оплачивать налог с учетом налогового бонуса и формировать справки о постановке на учет и доходах.

Также, с середины 2023 года самозанятым стала доступна опция регистрации личного бренда, под залог которого можно, к примеру, получить льготный кредит. К тому же наличие собственной торговой марки позволяет торговать на маркетплейсах и продавать франшизу.

Ранее мы сообщали о том, что в Сибири чаще стали проводиться мероприятия по повышению финансовой грамотности населения — в том числе, самозанятых граждан.