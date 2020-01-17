Система быстрых платежей, к которой к концу 2019 года должны были подключиться все системно значимые банки, с сегодняшнего дня работает и с сервисом Яндекс.Деньги. Пользователи сервиса могут пополнять кошельки и принимать переводы, авторизуясь по мобильному номеру, как и клиенты банков-партеров системы. Но, как уточнили в Яндекс, новая услуга будет доступна не всем.

На сегодняшний день Система быстрых платежей работает с 36 банками, 10 из которых относятся к группе системно значимых. О том, насколько данный сервис востребован среди пользователей, говорят данные аналитического центра НАФИ: на ноябрь 2019 года, денежные переводы по номеру телефона через мобильные приложения стала самой популярной цифровой услугой в стране. Ею пользуются 57% россиян. По статистике Яндекса, услуга пополнения электронных кошельков со счетов и карт банков-партнеров СБП востребована среди пользователей Яндекс.Денег: таким образом проходит около 30% пополнений.

«Мы видим, что востребованность переводов через СБП стабильно растет, — прокомментировал директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников. — Количество операций, совершаемых ее пользователями, увеличивается в среднем на 25% каждый месяц. Уверены, что с подключением новых участников, а также развитием простых и удобных сервисов СБП продолжит расти не только число переводов, но и количество пользователей системы».

Тем не менее, у сервиса есть определенные ограничения. «К сожалению, из-за законодательных ограничений возможности анонимных кошельков сильно ограничены, но идентифицированным клиентам мы стараемся предложить максимум услуг, — говорит руководитель департамента развития продуктов Яндекс.Денег Алла Савченко. — Теперь они могут принимать переводы с банковских карт и счетов на электронные кошельки через СБП — без комиссии со стороны Яндекс.Денег».

В дальнейшем, по ее словам, Яндекс.Деньги планируют расширить сотрудничество с СБП и в будущем добавить возможность платежей через нее от физических лиц юридическим.

Ранее, напомним, о том, что в 2020 году к СБП могут подключиться не только частные лица, но и организации, высказывался председатель правления Росбанка Илья Поляков.

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