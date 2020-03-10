Президент РФ Владимир Путин отметил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Государственную думу. Об этом он сообщил 10 марта в ходе заседания нижней палаты Федерального собрания.

«Если граждане России проголосуют за поправку в основной закон страны, в частности за передачу части полномочий Государственной думе и Совету федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу после принятия основных поправок. А значит, и Госдума должна получить новые расширенные полномочия немедленно. Конечно, возникает вопрос, имеет ли действующий состав Госдумы право принять эти полномочия. На мой взгляд, конечно, да. Все юридические легитимные основания для этого есть, — отметил Владимир Путин, обращаясь к депутатам. — В конечном итоге это ваше решение. Но если в парламенте нет консенсуса, а как мне сказал председатель, его нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму».

Напомним, что на прошедшем 10 марта заседании Госдумы депутат Александр Карелин выступил с предложением проведения досрочных выборов в нижнюю палату российского парламента. «Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать, если они будут приняты на общероссийском голосовании 22 апреля, дают нам большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партий, — отметил Александр Карелин.- Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под такие новые возможности».

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