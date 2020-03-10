Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Государственную Думу

Депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин выступил с инициативой проведения досрочных выборов в нижнюю палату Федерального собрания. Также аналогичное предложение выдвинул глава ЛДПР Владимир Жириновский. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что досрочные думские выборы были бы выгодны «эсерам».

На прошедшем 10 марта заседании Госдумы депутат Александр Карелин выступил с предложением проведения досрочных выборов в нижнюю палату российского парламента.

«Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать, если они будут приняты на общероссийском голосовании 22 апреля, дают нам большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партий, — отметил Александр Карелин.- Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под такие новые возможности».

Новосибирский депутат пообещал подготовить поправку о досрочных выборах в Госдуму. «У вас есть такое право, поэтому готовьте эту поправку», — прокомментировал инициативу Карелина председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Это вполне ожидаемое предложение, учитывая и работу над Конституцией, и то, как сейчас исполнительная власть начинает переформатировать свою работу. Я думаю, что вполне логично, качественно улучшить депутатский корпус, учитывая те полномочия, которые предполагается передать Государственной Думе», — отметил «Континенту Сибирь» первый заместитель секретаря НРО Партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панферов.

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