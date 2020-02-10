Кредиторы новосибирского «Сибмоста» договорились о мировом соглашении

Кредиторы крупнейшей мостостроительной компании, АО «Сибмост», приняли решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о заключении мирового соглашения.

Сообщение о решении кредиторов в воскресенье опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве арбитражный управляющий «Сибмоста» Сергей Кряжев. Напомним, процедура наблюдения в АО «Сибмост» была введена в мае 2019 года, отказав в заключении мирового соглашения с кредитором компании, «Экспобанком». «Сбербанк» подал иск о банкротстве «Сибмоста» еще в 2016 году, а в феврале 2017 года отказался от иска. «Сибмост» — российская мостостроительная компания, основанная в марте 1992 года на базе АОЗТ «Мостострой-2». Основателем компании является Альберт Кошкин, руководивший «Сибмостом» вместе с сыном, Владиславом Кошкиным.

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