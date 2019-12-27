Новосибирская компания «Стрижи» будет строить в Аэропорту

Развитием застроенной территории, ограниченной улицами Аэропорт и 1-я Шевцовой, займется компания, аффилированная с ГК «Стрижи».

На торги, объявленные департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на право заключения договора о развитии застроенной территории, прошедшие 26 декабря, заявился всего один участник – ООО «Специализированный застройщик «Онега». По правилам проведения аукциона единственный его участник получил право заключить договор по начальной цене – 14603000 рублей.

Общая площадь, выставленного на торги участка, составляет 9421 кв. м. Он расположен в границах улиц Аэропорт и 1-й Шевцовой в Заельцовском районе Новосибирска и относится к подзоне застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1).

Отсутствие очереди из желающих принять участие в аукционе генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Онега» и одновременно гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский объяснил «Континенту Сибирь» тем, что этот участок земли достаточно сложный в плане его освоения и неочевидной рентабельности. Во-первых, расселение и снос ветхого жилья достаточно трудоемкий и финансово затратный процесс. Во-вторых, территория представляет собой неправильный многоугольник, что создает определенные сложности при проектировании и строительстве.

По словам застройщика, у его компании есть опыт работы с такими участками – в течение последних нескольких лет ею были расселены 20 бараков, на месте которых построены новые дома.

«На данный момент понятно, что на этом участке будет строиться жилье. Компания приступила к разработке концепции», — сообщил Игорь Белокобыльский.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.