Насколько эффективно участники рынка борются со страховым мошенничеством? Что мешает консолидации усилий в этом направлении? И как смотрится СФО на фоне общероссийской ситуации? Подробности — в материале «Континента Сибирь».

С учетом общей экономической ситуации в стране для участников страхового рынка набирает особую актуальность вопрос, связанный с недобросовестным поведением отдельных клиентов и случаям страхового мошенничества.

Как пояснила 3 декабря на прошедшей в Москве конференции «Барьер-2019» заместитель директора департамента страхового рынка Банка России Екатерина Абашеева, в целом по России наблюдается положительная динамика заведения уголовных дел по случаям страхового мошенничества, в основном это касается ОСАГО.

По словам вице-президента всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергея Ефремова, основная проблема состоит в том, что речь идет о массовом виде правонарушений, который не воспринимается обществом в качестве явного преступления. Подделка документов считается обыденным явлением. Во многом это связано с восприятием обществом самих страховщиков. Как отметил Сергей Ефремов, уровень доверия граждан к страховым компаниям составляет лишь 25 процентов. Таким образом, у человека, прибегающего к страховому мошенничеству, с одной стороны, есть давление финансовых обстоятельств, с другой, возможность совершить мошенничество, и наконец, способность оправдать такой шаг.

В 70 процентах случаев речь идет об индивидуальном мошенничестве, когда имеет место искажение информации о конкретном ДТП, завышение суммы ущерба. Однако в 30 процентах — о мошенничестве в составе организованных групп, когда преступления являются поставленным на конвейер бизнесом.

Среди основных причин таких действий Сергей Ефремов назвал коррупцию, низкие доходы населения, невысокий уровень правовой культуры. И если с первым фактором сделать что-либо сложно, то по последнему страховщики активно ведут работу.

По данным ВСС, 87 процентов преступлений по страхованию касаются именно ОСАГО. Второе место с большим отрывом занимает КАСКО. Генеральный директор ООО «Зетта страхование» Игорь Фатьянов также ссылается на то, что 88 процентов случаев страхового мошенничества приходятся на ОСАГО, но есть тренд на снижение этой доли.

По словам Сергея Ефремова, постепенно набирает обороты мошенничество по страхованию жизни. С учетом того, что именно это направление можно считать драйвером рынка, активность мошенников по понятным причинам переместится туда, тем более, что там сложнее это отследить и противодействовать. «Страхование жизни — действительно тренд. Примером может служить недавний случай с клиентом из Курска, который заключил 90 договоров по страхованию жизни в 19 страховых компаниях», — отметил Игорь Фатьянов.

По количеству возбужденных дел регионом-лидером является южный федеральный округ, но по объемам в денежном выражении — центральный федеральный округ с 3,5 миллиардами убытков за 9 месяцев.

По данным ВСС, СФО занял 5-ое место среди федеральных округов по количеству направленных заявлений на возбуждение уголовных дел по страховому мошенничеству. Сумма ущерба за 9 месяцев составила 231 905 428 руб, возбуждено уголовных 168 дел, 25% от общего числа направленных.

Интересно, что по данным «Зетта страхование», одним из городов-лидеров России по количеству заявлений по мошенничеству с ОСАГО за период с июля 2017 по июль 2018 года стал Красноярск. Он расположился на 5 месте. Новосибирск, к слову в этом рейтинге лишь на 12-ом месте.

Одним из городов-лидеров России по количеству заявлений по мошенничеству с ОСАГО стал Красноярск

«Во многих регионах аномальные показатели связаны с неэффективной деятельностью по пресечению мошенничества», — отметил Игорь Фатьянов. По его мнению, создание методологический основы и организация межведомственных групп в токсичных регионах особенно важно в Западной Сибири.

Стоит отметить, что с 1 июня 2019 года для страховых организаций, занимающихся ОСАГО, ДСАГО и каско, стало обязательным взаимодействие с уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг (финансовым омбудсменом). Финансовый уполномоченный стал рассматривать обращения, связанные с имущественными претензиями гражданина к страховой компании при нарушении ею обязательств по страховому возмещению по договорам ОСАГО (вне зависимости от суммы), а также иные претензии, где размер требований не превышает 500 тыс. рублей. Ранее все подобные вопросы относились к компетенции судов.

Финансовый уполномоченный в сфере страхования Светлана Никитина в ходе конференции пояснила, что в октябре к ней поступило 16999 обращений, причем число принятых решений в пользу клиентов и страховых компаний складывается в равной пропорции с небольшим перевесом в сторон потребителей (53% против 47%). Средний размер требований составляет примерно 213 тысяч рублей. 95% рассмотренных решений касаются ОСАГО. Лидирующее количество — 22 процента заявок поступают из ЮФО, 20 процентов — из ЦФО. Далее следует СФО с 9 процентами.

Участники рынка считают проблемой то, что возбуждаемость уголовных дел составляет в пределах лишь 20% от числа подаваемых заявлений. Эта цифра разнится от региона региону, составляя от 10% до 50%. В целом по России за 9 месяцев 2019 год из 9532 направленных заявлений было возбуждено 1862 уголовных дел. Обращения в правоохранительные органы дают свой эффект: по словам Екатерины Абашеевой, статистика показывает, что как только возбуждаются дела и эффективно работают предохранители, объем выплат по ОСАГО снижается.

Проблема заключается в несовершенстве законодательства. Среди предпринятых мер по противодействию страховому мошенничеству Сергей Ефремов видит активную работу рабочих групп, разработку методических рекомендаций по подаче документов в правоохранительные органы, подписание меморандума по взаимодействию между государствами Евроазиатского партнерства в рамках СНГ. Также ВСС обратилась к губернаторам регионов для обеспечения доступа к системам видеонаблюдения.

По словам участников рынка, именно качество взаимодействия с регионами является одним из барьеров на пути решения проблемы со страховым мошенничеством. «Во-первых, это постоянная смена кураторов в УМВД по рассмотрению дел, связанных со страховым мошенничеством, в частности следователей, дознавателей. Во-вторых, отсутствие доступа к медицинской документации по убыткам, связанным с жизнью и здоровьем. В-третьих, отсутствие нормативного порядка урегулирования информационного взаимодействия между страховым бизнесом и првоохранительными органами (ГИАЦ МВД, информационный центр МВД, и.т.д.). В-четвертых, отсутствие единой методологической базы у страхового сообщества и правоохранителей», — перечисляет Игорь Фатьянов.

Качество взаимодействия с регионами является одним из барьеров на пути решения проблемы со страховым мошенничеством

В то же время есть и позитивные моменты во взаимодействии с регионами. Например, организовано взаимодействие между страховщиками и ГИБДД по вопросам обмена информацией. Помимо этого, проблемы мошенничества выведены на уровень администраций некоторых регионов, наработаны пути информирования страховщиков о наличии сомнений в обстоятельствах образования повреждений транспортных средств. Также реализована на практике возможность назначения судебных экспертиз в соседние регионы по искам автоюристов, афилированных с судебными экспертами.

Одной из возможностей, которая могла бы способствовать качественному решению вопроса — подготовка закона о бюро страховых историй (БСИ). В новом федеральном законе важно четко формализовать параметры записи страховой истории, прописать положения по информационному обмену, форме, порядку направления страхового отчета. По словам Игоря Фатьянова, страховщикам нужен доступ к камерам гибдд и медицинским данным пациентам. В этом направлении уже проделано немало работы — в частности было передано 2,5 млн сведений о заключенных договорах КАСКО и ОСАГО. Дальнейшими направлениями развития, как отметил Игорь Фатьянов, могут стать модернизация архитектуры, внедрение новых способов анализа данных, расширение списка видов страхования.

Впрочем, участники страхового рынка отдают себе отчет в том, что правоохранительные органы не могут работать только на них. Чтобы снизить нагрузку на системы, прозвучало предложение организовать службы страховых детективов. Это долгий институциональный процесс, который потребует изменений в законодательстве, однако страховщики считают это неизбежным.

Участники рынка подчеркивают, что страховой отрасли важно консолидировать усилия — иначе все будет оставаться на уровне «междусобойчика». Все заинтересованные стороны должны собираться за одним круглым столом и говорить на одном уровне. По мнению Игоря Фатьянова, важно увеличивать интенсивность пиар-взаимодействия на ключевые «токсичные» регионы с точки зрения недобросовестного поведения клиентов. Причем во много работа должна носить просветительский и идеологический характер. То есть донести до общественности, что мошенничество отнюдь не выгодный бизнес, его хорошо мониторят, и вероятность попасться стопроцентная. Более того, есть возможность получить реальные тюремные сроки. Однако реальные подвижки в решении проблемы могут произойти с институциональными изменениями на рынке в случае, если участники рынка этого добьются.

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