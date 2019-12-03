Новосибирский бизнес представит продукты и технологии в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии во вторник начала работу бизнес-миссия компаний-экспортеров Новосибирской области. Коммерсанты представили в Эр-Рияде пищевую промышленность, сельское хозяйство, приборостроение и IT-технологии.

Как сообщили в министерстве экономического развития Новосибирской области, в бизнес-миссии приняли участие «Вектор-БиАльгам», «Бротех», «Айвойс Технолоджи», предприятия «НИПС» и «Тяжстанкогидропресс» и другие компании. Возглавляет делегацию руководитель министерства Лев Решетников. В среду, 4 декабря новосибирская продукция и технологии будут представлены в отеле Plaza Inn Business Hotel.

После презентации в этом же отеле пройдет В2В-площадка «Биржа деловых контактов», на которой предприятия Новосибирской области обсудят возможности партнерства с компаниями из Саудовской Аравии. В рамках визита планируется ряд деловых встреч с представителями Российско-Арабского Делового Совета, Союза арабских фармацевтов, университета науки и техники имени короля Абдуллана и торгово-промышленной палаты Королевства Саудовская Аравия.

По данным сайта Внешней торговли России, в 2018 году товарооборот России с Саудовской Аравией превысил миллиард долларов США. Экспорт России в Саудовскую Аравию в 2018 году составил 762,7 млн долларов, в доле экспорта преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (65,17% от всего объема экспорта).

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