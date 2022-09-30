Новосибирские бизнесмены начали сбор помощи для мобилизованных

Представители бизнес-сообщества Новосибирской области объединили усилия для комплектования мобилизованных граждан. Участие в сборе гуманитарной помощи для мобилизованных принимают предприниматели и отдельные предприятия региона.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По данным на 27 сентября, из районов Новосибирской области более 2 000 человек отправились для участия в спецоперации по освобождению Донбасса. В список попали как добровольцы, так и подлежащие частичной мобилизации новосибирцы.

На фоне частичной мобилизации в стране представители бизнес-сообщества Черепановского района Новосибирской области объединили усилия для комплектования мобилизованных граждан. Предприниматели перечисляют денежные средства и направляют необходимые товары для граждан, попавших под мобилизацию. Информацию о списке вещей публикуют в специализированном чате.

Как сообщил «Континенту Сибирь» руководитель ассоциации предпринимателей Черепановского района Роман Бессонов, первое собрание желающих оказать помощь представителей бизнес-сообщества состоялось в Черепаново 27 сентября в составе 25 человек по предложению предпринимателя Максима Наумкина. За сутки инициативная группа собрала 1 млн рублей, в настоящее время бюджет акции составляет порядка 1,5 млн рублей.

«Изначально подключились руководители агропромышленного комплекса, а также руководители крупных предприятий, в том числе, Черепановский кирпичный завод. Подключились и главы муниципальных образований и администрации района — они определили места сбора гуманитарной помощи в клубах и сельсоветах для неравнодушных граждан», — сказал Роман Бессонов.

Он отметил, что организаторы акции определили пункт приема необходимых вещей для мобилизованных, где складируются товары, предоставленные предпринимателями и жителями районов в рамках гуманитарной помощи. Сбор осуществляется как теплых вещей, средств личной гигиены, так и медикаментов. Товары складируются в Черепановском районе, после чего их отправляют в учебный центр. По словам Романа Бессонова, сбор ведется для мобилизованных жителей района, однако специалистам сложно обеспечить адресность, в связи с чем помощь может быть оказана и иным гражданам, попавшим под частичную мобилизацию.

В беседе с «Континентом Сибирь» Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат предположил, что инициативные группы предпринимателей по сбору помощи для мобилизованных граждан имеются не только в Черепановском районе, но и в других районах области.

В частности, в одной из групп населенных пунктов Криводановки в соцсети «ВКонтакте» появилась публикация о сборе помощи мобилизованным гражданам, в том числе, продуктов, вещей и дронов. Исходя из реквизитов организации, на счет которой предлагается отправить денежные средства для закупки дронов для призывников, его проводит Межрегиональная общественная организация ветеранов силовых структур «Союз Силовых Структур Родины», зарегистрированная в Новосибирской области.

«Во всех районах эта работа ведется. И в районах, и в городе. Наши предприниматели думают не только о прибыли, но и о государстве и солдатах. Это хороший позыв, и люди, которые в бизнесе, готовы на самопожертвование», — отметил в разговоре с изданием новосибирский бизнес-омбудсмен.

Николай Мамулат также сообщил, что недавно участвовал в заседании сообщества контейнерных перевозок, которое проводила одна из транспортных компаний. Во время мероприятия к Уполномоченному обратились предприниматели с предложением оказать поддержку мобилизованным. С соответствующей инициативой на встрече выступило около 80 представителей бизнес-сообщества.

«Предприниматели озабочены тем, как идет спецоперация. Хотят поспособствовать, чтобы она закончилась нашей победой. Нам звонят предприниматели с предложением оказать помощь мобилизованным, что говорит о социальной ответственности представителей бизнес-сообщества. Уже прошло время, когда они думали только о прибыли, сейчас предприниматель стал совершенно другим», — сказал бизнес-омбудсмен.