Большой зал новосибирского НОВАТа после реконструкции откроет премьера балета «Драгоценности».

29 ноября состоится открытие обновленного зала в театре оперы и балета в Новосибирске. В ходе ремонтных работ, начавшихся летом 2019 года, оборудовали бельэтаж, а также увеличили размер кресел и ширину прохода между ними.

На сцене состоится премьерный показ балета «Драгоценности», созданного основоположником американского классического балета Джорджем Баланчиным. НОВАТ станет третьим российским театром, которому было предоставлено право его постановки, сообщила «Континенту Сибирь» пресс-секретарь театра Лиа Цартлава.

В балете примут участие прима-балерины НОВАТа и звезды Михайловского театра из Санкт-Петербурга — Виктор Лебедев, Анжелина Воронцова, Леонид Сарафанов и Анастасия Соболева.

На данный момент идут работы по устранению последствий аварии на магистральной теплотрассе по ул. Мичурина с 6:00 до 22:00, в связи с которой без тепла остались 24 дома и здание оперного театра, сообщает пресс-служба СГК. Компания приносит свои извинения артистам и зрителям. Ремонт планируется закончить как можно быстрее.

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