В Новосибирском театре оперы и балета появится бельэтаж

Анна Сугатова
 

В большом зале театра оперы и балета в Новосибирске проводят реконструкцию. Схема зрительного зала включает амфитеатр, бельэтаж и ярус.

«У нас появился бельэтаж. Для классического театра это совершенно естественный элемент, поэтому у нас появляется бельэтаж, это зона повышенного зрительского комфорта», — сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Также в обновленном зале Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ) станет больше места за счет увеличения ширины кресел и проходов. Кроме того, по данным информагентства, на ярусе предусмотрено 150 входных стоячих мест для студентов консерватории и музыкального колледжа.

На данный момент ведется разработка схемы расположения зрителей.  Все мероприятия по реконструкции театра планируется завершить к середине декабря 2019 года.

 

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