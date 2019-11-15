В большом зале театра оперы и балета в Новосибирске проводят реконструкцию. Схема зрительного зала включает амфитеатр, бельэтаж и ярус.
«У нас появился бельэтаж. Для классического театра это совершенно естественный элемент, поэтому у нас появляется бельэтаж, это зона повышенного зрительского комфорта», — сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Также в обновленном зале Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ) станет больше места за счет увеличения ширины кресел и проходов. Кроме того, по данным информагентства, на ярусе предусмотрено 150 входных стоячих мест для студентов консерватории и музыкального колледжа.
На данный момент ведется разработка схемы расположения зрителей. Все мероприятия по реконструкции театра планируется завершить к середине декабря 2019 года.